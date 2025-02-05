Карпати запросили ексдиректора академії Атлетіка Бомбіна

Карпати підписали колишнього керівника найкращої академії Іспанії
Львівські "Карпати" посилили свій менеджерський склад. Команда підписала контракт з відомим іноземним спеціалістом.
Про це повідомила пресслужба львівського клубу.
"Карпати" посилила дитячий футбол
За інформацією "Карпат", вони підписали контракт з колишнім директором академії іспанського "Атлетіка" з Більбао Андоні Бомбіном.
Наразі відомо, що Бомбін керуватиме в клубі дитячо-юнацьким сектором.
Спеціаліст з 2008-го по 2022-й роки, але з короткими паузами, працював у "Атлетіку", де тренував команди академії, потім очолював методологічний відділ й після успішної роботи отримав посаду директора академії клубу.
Крім роботи в "Атлетіку" спеціаліст також працював у Китаї та Еквадорі.
В останні два роки Бомбін керував академією "Індепендьєнте де ла Валле" в Еквадорі. Завдяки цій роботі він підтвердив свій високий рівень, який дозволяв працювати в "Атлетіку".
В Еквадорі Бомбін якісно працював з молоддю та продавав її у топові чемпіонати світу.
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