Карпати готують гучний трансфер перспективного бразильця

Карпати готують трансфер відомого бразильського гравця — деталі
Керівництво українського клубу "Карпати" готує черговий трансфер. Цього разу йдеться про бразильського футболіста.
Універсальний атакувальний півзахисник Стеніо Дзанетті Толедо може підписати контракт із львівським клубом, повідомляє "ТаТоТаке".
На медичне обстеження до "Карпат" прибув 21-річний півзахисник бразильського клубу "Крузейро" Стеніо. Найближчим часом львівський клуб може оголосити про підписання контракту із талановитим молодим гравцем.
Що відомо про Стеніо
Універсальний футболіст може зіграти на обох флангах, а також у центрі півзахисту на позиції гравця, що атакує. Найбільш успішно бразилець виступає як правий вінгер.
Стеніо має досвід виступів у Європі. Він уже грав на правах оренди за португальський клуб "АВС САД", а також виступав в італійському "Торіно". Футболіст має високу швидкість, часто та успішно використовує дриблінг. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 900 тисяч євро.
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