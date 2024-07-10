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Карпати готують трансфер відомого бразильського гравця — деталі

10 липня 2024 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Карпати готують гучний трансфер перспективного бразильця
Стеніо святкує забитий гол. Фото: instagram.com/steniozanetti/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво українського клубу "Карпати" готує черговий трансфер. Цього разу йдеться про бразильського футболіста.

Універсальний атакувальний півзахисник Стеніо Дзанетті Толедо може підписати контракт із львівським клубом, повідомляє "ТаТоТаке".

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На медичне обстеження до "Карпат" прибув 21-річний півзахисник бразильського клубу "Крузейро" Стеніо. Найближчим часом львівський клуб може оголосити про підписання контракту із талановитим молодим гравцем.

Що відомо про Стеніо

Універсальний футболіст може зіграти на обох флангах, а також у центрі півзахисту на позиції гравця, що атакує. Найбільш успішно бразилець виступає як правий вінгер.

Стеніо та Роналдо
Стеніо та колишній форвард збірної Бразилії Роналдо. Фото: instagram.com/steniozanetti/

Стеніо має досвід виступів у Європі. Він уже грав на правах оренди за португальський клуб "АВС САД", а також виступав в італійському "Торіно". Футболіст має високу швидкість, часто та успішно використовує дриблінг. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 900 тисяч євро.

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