Карпаты готовят громкий трансфер перспективного бразильца

Карпаты готовят трансфер известного бразильского игрока — детали
Руководство украинского клуба "Карпаты" готовит очередной трансфер. На этот раз речь идет о бразильском футболисте.
Универсальный атакующий полузащитник Стенио Дзанетти Толедо может подписать контракт со львовским клубом, сообщает "ТаТоТаке".
На медицинское обследование в "Карпаты" прибыл 21-летний полузащитник бразильского клуба "Крузейро" Стенио. В ближайшее время львовский клуб может объявить о подписании контракта с талантливым молодым игроком.
Что известно о Стенио
Универсальный футболист может сыграть на обоих флангах, а также в центре полузащиты на позиции атакующего игрока. Наиболее успешно бразилец выступает в качестве правого вингера.
У Стенио есть опыт выступлений в Европе. Он уже играл на правах аренды за португальский клуб "АВС САД", а также выступал в итальянском "Торино". Футболист обладает высокой скоростью, часто и успешно использует дриблинг. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.
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