Карпаты готовят громкий трансфер перспективного бразильца

Стенио празднует забитый гол. Фото: instagram.com/steniozanetti/

Руководство украинского клуба "Карпаты" готовит очередной трансфер. На этот раз речь идет о бразильском футболисте.

Универсальный атакующий полузащитник Стенио Дзанетти Толедо может подписать контракт со львовским клубом, сообщает "ТаТоТаке".

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Что известно о Стенио

Универсальный футболист может сыграть на обоих флангах, а также в центре полузащиты на позиции атакующего игрока. Наиболее успешно бразилец выступает в качестве правого вингера.

Стенио и бывший форвард сборной Бразилии Роналдо. Фото: instagram.com/steniozanetti/

У Стенио есть опыт выступлений в Европе. Он уже играл на правах аренды за португальский клуб "АВС САД", а также выступал в итальянском "Торино". Футболист обладает высокой скоростью, часто и успешно использует дриблинг. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

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