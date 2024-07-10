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Карпаты готовят трансфер известного бразильского игрока — детали

10 июля 2024 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Карпаты готовят громкий трансфер перспективного бразильца
Стенио празднует забитый гол. Фото: instagram.com/steniozanetti/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство украинского клуба "Карпаты" готовит очередной трансфер. На этот раз речь идет о бразильском футболисте.  

Универсальный атакующий полузащитник Стенио Дзанетти Толедо может подписать контракт со львовским клубом, сообщает "ТаТоТаке". 

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На медицинское обследование в "Карпаты" прибыл 21-летний полузащитник бразильского клуба "Крузейро" Стенио. В ближайшее время львовский клуб может объявить о подписании контракта с талантливым молодым игроком. 

Что известно о Стенио

Универсальный футболист может сыграть на обоих флангах, а также в центре полузащиты на позиции атакующего игрока. Наиболее успешно бразилец выступает в качестве правого вингера. 

Стенио и Роналдо
Стенио и бывший форвард сборной Бразилии Роналдо. Фото: instagram.com/steniozanetti/

У Стенио есть опыт выступлений в Европе. Он уже играл на правах аренды за португальский клуб "АВС САД", а также выступал в итальянском "Торино". Футболист обладает высокой скоростью, часто и успешно использует дриблинг. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро. 

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