Карпати представили нову форму й приголомшили крутим промо

Червоно-чорний третій комплект форми "Карпат" в минулому сезоні. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" йдуть у наступний сезон з новою футбольною формою. Заради її представлення клуб створив найкращий подібний ролик в історії УПЛ.

Відео з представленням форми клуб опублікував у соцмережах.

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Футболки представлені у двох варіантах: традиційному зеленому та культовому зелено-білому смугастому, у якому клуб тріумфував у Кубку СРСР 1969 року. Смугасту форму вже можна придбати у фан-шопі за 2500 гривень.

Клуб представив ролик, пов’язаний з історією клубу.

"Кожна історія – це подорож. Кожне завершення – це початок нового. Кожна смужка – це народження. Наше сьогодні – це життя, а не гра. Мільйон сердець. Одне биття. Два кольори", — йдеться в ролику.

Презентація відбулася 30 липня за участі гравців і тренерського штабу.

"Карпати" розпочнуть сезон УПЛ 3 серпня матчем проти "Полісся" на стадіоні Україна у Львові.

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