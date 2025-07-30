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Головна Спорт Карпати найяскравіше в УПЛ презентували свою форму

Карпати найяскравіше в УПЛ презентували свою форму

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 21:36
Карпати представили нову форму й приголомшили крутим промо
Червоно-чорний третій комплект форми "Карпат" в минулому сезоні. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" йдуть у наступний сезон з новою футбольною формою. Заради її представлення клуб створив найкращий подібний ролик в історії УПЛ.

Відео з представленням форми клуб опублікував у соцмережах.

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Нова форма "Карпат"

Футболки представлені у двох варіантах: традиційному зеленому та культовому зелено-білому смугастому, у якому клуб тріумфував у Кубку СРСР 1969 року. Смугасту форму вже можна придбати у фан-шопі за 2500 гривень.

Клуб представив ролик, пов’язаний з історією клубу.

"Кожна історія – це подорож. Кожне завершення – це початок нового. Кожна смужка – це народження. Наше сьогодні – це життя, а не гра. Мільйон сердець. Одне биття. Два кольори", — йдеться в ролику.

Презентація відбулася 30 липня за участі гравців і тренерського штабу.

"Карпати" розпочнуть сезон УПЛ 3 серпня матчем проти "Полісся" на стадіоні Україна у Львові.

Нагадаємо, раніше стала відома дата першої гри "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді в Лізі чемпіонів.

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Львів Карпати футбол футбольна форма екіпірування
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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