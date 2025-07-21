Вільярреал підписав українського воротаря Кінарейкіна

Яків Кінарейкін після підписання контракту. Фото: "Вільярреал"

Львівські "Карпати" провели перший свій трансфер в чемпіонат Іспанії. Команду покинув голкіпер Яків Кінарейкін.

Про трансфер футболіста повідомила пресслужба "Вільярреала".

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Ще один українець гратиме в Іспанії

За інформацією іспанського клубу, вони підписали з 21-річним українським голкіпером п’ятирічний контракт.

Наразі в клубі дуже сильна конкуренція у воротарській ланці й тому Кінарейкін, якого купили на перспективу, гратиме за "Вільярреал Б", який гратиме в нижчому дивізіоні.

Наразі у першій команді клубу грають в рамці 24-річний бразилець Луїс Жуніор та 26-річний іспанець Дієго Конде.

Минулого сезону Кінарейкін провів за "Карпати" 13 матчів, з яких у п’яти відстояв на нуль. При цьому, Які робив дуже багато помилок, які призводили до втрат очок. Однак, воротар ще дуже молодий, і добре грає ногами, що цінується в Іспанії.

Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Кінарейкіна в 700 тисяч євро.

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