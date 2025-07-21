Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Вильяреал объявил о трансфере игрока львовских Карпат

Вильяреал объявил о трансфере игрока львовских Карпат

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 19:28
Вильярреал подписал украинского вратаря Кинарейкина
Яков Кинарейкин после подписания контракта. Фото: "Вильярреал"

Львовские "Карпаты" провели первый свой трансфер в чемпионат Испании. Команду покинул голкипер Яков Кинарейкин.

О трансфере футболиста сообщила пресс-служба "Вильярреала".

Реклама
Читайте также:
Яков Канарейкин
"Карпаты" попрощались с Кинарейкиным. Фото: "Карпаты"

Еще один украинец будет играть в Испании

По информации испанского клуба, они подписали с 21-летним украинским голкипером пятилетний контракт.

Сейчас в клубе очень сильная конкуренция во вратарском звене и поэтому купленный на перспективу Кинарейкин будет играть за "Вильярреал Б", который будет выступает в низшем дивизионе.

Сейчас в первой команде клуба играют в рамке 24-летний бразилец Луис Жуниор и 26-летний испанец Диего Конде.

В прошлом сезоне Кинарейкин провел за "Карпаты" 13 матчей, из которых в пяти отстоял на ноль. При этом, Яки делал очень много ошибок, которые приводили к потерям очков. Однако, вратарь еще очень молод, и хорошо играет ногами, что ценится в Испании.

Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Кинарейкина в 700 тысяч евро.

Напомним, украинский игрок мадридского "Реала" Андрей Лунин принял странное решение.

Наставник "Полесья" Руслан Ротань хочет вернуть в команду игрока, которого выгнал его предшественник.

Игорь Цыганик рассказал, почему киевскому "Динамо" необходимо отдать Матвея Пономаренко.

Бывший промоутер Александра Усика обнародовал информацию о новом бизнесе Александра Усика.

Карпаты футбол Футбол трансферы Вильярреал Якив Кинарейкин
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации