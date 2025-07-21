Вильярреал подписал украинского вратаря Кинарейкина

Яков Кинарейкин после подписания контракта. Фото: "Вильярреал"

Львовские "Карпаты" провели первый свой трансфер в чемпионат Испании. Команду покинул голкипер Яков Кинарейкин.

О трансфере футболиста сообщила пресс-служба "Вильярреала".

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Еще один украинец будет играть в Испании

По информации испанского клуба, они подписали с 21-летним украинским голкипером пятилетний контракт.

Сейчас в клубе очень сильная конкуренция во вратарском звене и поэтому купленный на перспективу Кинарейкин будет играть за "Вильярреал Б", который будет выступает в низшем дивизионе.

Сейчас в первой команде клуба играют в рамке 24-летний бразилец Луис Жуниор и 26-летний испанец Диего Конде.

В прошлом сезоне Кинарейкин провел за "Карпаты" 13 матчей, из которых в пяти отстоял на ноль. При этом, Яки делал очень много ошибок, которые приводили к потерям очков. Однако, вратарь еще очень молод, и хорошо играет ногами, что ценится в Испании.

Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Кинарейкина в 700 тысяч евро.

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