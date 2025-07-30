Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Карпаты ярче всех в УПЛ презентовали свою форму

Карпаты ярче всех в УПЛ презентовали свою форму

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 21:36
Карпаты представили новую форму и ошеломили крутым промо
Красно-черный третий комплект формы "Карпат" в прошлом сезоне. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" идут в следующий сезон с новой футбольной формой. Ради ее представления клуб создал лучший подобный ролик в истории УПЛ.

Видео с представлением формы клуб опубликовал в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Новая форма "Карпат"

Футболки представлены в двух вариантах: традиционном зеленом и культовом зелено-белом полосатом, в котором клуб победил в Кубке СССР 1969 года. Полосатую форму уже можно приобрести в фан-шопе за 2500 гривен.

Клуб представил ролик, связанный с историей клуба.

"Каждая история — это путешествие. Каждое завершение — это начало нового. Каждая полоска — это рождение. Наше сегодня — это жизнь, а не игра. Миллион сердец. Одно биение. Два цвета", — говорится в ролике.

Презентация состоялась 30 июля при участии игроков и тренерского штаба.

"Карпаты" начнут сезон УПЛ 3 августа матчем против "Полесья" на стадионе Украина во Львове.

Напомним, ранее стала известна дата первой игры "Динамо" в третьем квалификационном раунде в Лиге чемпионов.

Серебряный призер Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту Никола Олислагерс изменила подготовку из-за Ярославы Магучих.

Украинские болельщики пострадали от действий полиции во время чемпионата мира-2025 по фехтованию в Грузии.

Александра Зинченко хочет купить известный английский футбольный клуб.

Львов Карпаты футбол футбольная форма экипировка
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации