Карпаты представили новую форму и ошеломили крутым промо

Красно-черный третий комплект формы "Карпат" в прошлом сезоне. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" идут в следующий сезон с новой футбольной формой. Ради ее представления клуб создал лучший подобный ролик в истории УПЛ.

Видео с представлением формы клуб опубликовал в соцсетях.

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Новая форма "Карпат"

Футболки представлены в двух вариантах: традиционном зеленом и культовом зелено-белом полосатом, в котором клуб победил в Кубке СССР 1969 года. Полосатую форму уже можно приобрести в фан-шопе за 2500 гривен.

Клуб представил ролик, связанный с историей клуба.

"Каждая история — это путешествие. Каждое завершение — это начало нового. Каждая полоска — это рождение. Наше сегодня — это жизнь, а не игра. Миллион сердец. Одно биение. Два цвета", — говорится в ролике.

Презентация состоялась 30 июля при участии игроков и тренерского штаба.

"Карпаты" начнут сезон УПЛ 3 августа матчем против "Полесья" на стадионе Украина во Львове.

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