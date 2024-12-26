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Карпати не будуть підписувати вінгера Шахтаря

26 грудня 2024 15:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Львівські Карпати спростували чутки про трансфер Мар’яна Шведа з Шахтаря
Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Львівські "Карпати" планують провести активне трансферне вікно у січні. При цьому, не всі трансферні чутки відповідають дійсності.

Одну із трансферних чуток спростував Телеграм-канал ТаТоТаке.

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Мар'ян Швед. Фото: "Шахтар"

В "Карпатах" не буде зіркового вихованця львівського футболу

За інформацією джерела, перемовини між "Карпатами" та "Шахтарем" щодо трансферу Мар’яна Шведа є лише чутками.

Ніяких перемовин не могло вестись, оскільки тренерський штаб львів’ян не розглядав 27-річного Шведа у якості підсилення.

Зазначимо, що контракт Шведа з "Шахтарем" завершить діяти 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1 млн євро.

Швед розпочав футбольну кар’єру в "Карпатах", якими володіли Петро Димінський та Ігор Коломойський. Згодом він спробував свої сили в європейських клубах, зокрема в іспанській "Севільї", шотландському "Селтіку" та бельгійському "Мехелені". Приєднавшись до "Шахтаря", Швед швидко зарекомендував себе як важливий гравець на лівому фланзі атаки.

У цьому сезоні футболіст з’являвся на полі як заміна у чотирьох матчах.

Нагадаємо, раніше в Російському футбольному союзі анонсували футбольні матчі національної збірної з командами з Європи.

Власник титулів WBC, WBO, WBA, IBO з боксу у надважкій вазі Олександр Усик змусив Тайсона Ф'юрі допомагати Україні.

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска висловився стосовно поїздки Михайла Мудрика на бій Усик — Ф'юрі.

Український захисник може "звільнити" Хосепа Гвардіолу з посади головного тренера "Манчестер Сіті".

Карпати футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Мар'ян Швед

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