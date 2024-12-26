Львовские Карпаты опровергли слухи о трансфере Марьяна Шведа из Шахтера

Владислав Лупашко Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" планируют провести активное трансферное окно в январе. При этом не все трансферные слухи соответствуют действительности.

Один из трансферных слухов опроверг Телеграмм-канал ТаТоТаке.

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Марьян Швед. Фото: "Шахтер"

В "Карпатах" не будет звездного воспитанника львовского футбола

По информации источника, переговоры между "Карпатами" и "Шахтером" по трансферу Марианна Шведа являются лишь слухами.

Никаких переговоров не могло вестись, поскольку тренерский штаб львовян не рассматривал 27-летнего Шведа в качестве усиления.

Отметим, что контракт Шведа с "Шахтером" завершится 30 июня 2027 года.

Швед начал футбольную карьеру в "Карпатах", которыми владели Петр Диминский и Игорь Коломойский. Впоследствии он попробовал свои силы в европейских клубах, в частности, в испанской "Севилье", шотландском "Селтике" и бельгийском "Мехелене". Присоединившись к "Шахтеру", Швед быстро зарекомендовал себя как важный игрок на левом фланге атаки.

В этом сезоне футболист появлялся на поле как замена в четырех матчах.

Напомним, ранее в Российском футбольном союзе анонсировали футбольные матчи национальной сборной с командами из Европы.

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