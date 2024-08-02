Кінарейкін підписав контракт із Карпатами — що відомо

Яків Кінарейкін перед матчем. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Львівські "Карпати" продовжують посилювати склад колишніми футболістами "Дніпра-1". За команду Владислава Лупашка виступатиме голкіпер молодіжної збірної України Яків Кінарейкін.

"Карпати" розраховують, що Кінарейкін зможе вибороти місце в основному складі, повідомляє Instagram-аккаунт львівського клубу.

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Яків Кінарейкін понад місяць перебував без клубу відтоді, як пішов із "Дніпра-1". Незадовго до ліквідації колишній срібний призер УПЛ звільнив від контрактів більшу частину футболістів.

Яків Кінарейкін у "Карпатах". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Що відомо про Кінарейкіна

Вихованець харківського футболу встиг спробувати сили в одному з чеських клубів, перш ніж приєднатися до "Дніпра-1" восени 2020 року. Голкіпер швидко став гравцем основного складу амбітної команди.

Яків Кінарейкін у складі "Дніпра-1". Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Кінайрекін має досвід виступів у кваліфікаціях Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференцій. Він приєднався до "Карпат" на правах вільного агента. Деталі операції львівського клубу з 20-річним голкіпером, який нещодавно повернувся з Олімпіади-2024, наразі не відомі.

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