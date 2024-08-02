Кинарейкин подписал контракт с Карпатами — что известно

Карпаты подписали еще одного бывшего лидера Днепра-1 — о ком речь
Львовские "Карпаты" продолжают усиливать состав бывшими футболистами "Днепра-1". За команду Владислава Лупашко будет выступать голкипер молодежной сборной Украины Якив Кинарейкин.
"Карпаты" рассчитывают, что Кинарейкин сможет завоевать место в основном составе, сообщает Instagram-аккаунт львовского клуба.
Якив Кинарейкин больше месяца находился без клуба с тех пор, как ушел из "Днепра-1". Незадолго до ликвидации бывший серебряный призер УПЛ освободил от контрактов большую часть футболистов.
Что известно о Кинарейкине
Воспитанник харьковского футбола успел попробовать силы в одном из чешских клубов перед тем, как присоединиться к "Днепру-1" осенью 2020 года. Голкипер быстро стал игроком основного состава амбициозной команды.
Кинайрекин имеет опыт выступлений в квалификациях Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций. Он присоединился к "Карпатам" на правах свободного агента. Детали сделки львовского клуба с 20-летним голкипером, который недавно вернулся с Олимпиады-2024, пока не известны.
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