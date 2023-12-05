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Карпати показали свою нову тренувальну базу — відео

5 грудня 2023 21:36
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Агабекян Карен
редактор
Карпати показали свою нову тренувальну базу — відео
База ФК "Карпати". Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Нові львівські "Карпати" поки що виступають у Першій лізі, але прагнуть готуватися до УПЛ. У клубі не лише покращують склад, а й інфраструктуру.

На офіційному YouTube-каналі "Карпати" показали свою нову тренувальну базу.

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Нова тренувальна база клубу збудована у Бартатові, Львівській області. Вона складається з двох великих тренувальних полів і будівлі, розрахованої на 80 осіб.

На території бази знаходяться навчальні класи, масажні кабінети, басейн, тренажерний зал та кімнати для проживання футболістів.

Зазначимо, що старі "Карпати" мали свою базу, але її власником був колишній президент клубу Петро Димінський. Нині у тих корпусах базується "Львів".

Нові львівські "Карпати" не мали своєї тренувальної бази.

Львівські "Карпати", які очолює легендарний український тренер Мирон Маркевич, наразі лідирують у Першій лізі та є найбільшими фаворитами на вихід до УПЛ.

Нагадаємо, Кучер може очолити відомий український клуб.

Роналду опинився в епіцентрі скандалу після сварки із тренером Аль-Насра.

Судака був звинувачений у тому, що він "сплавив" тренера "Шахтаря".

За добу одразу у двох українців із чемпіонату Англії змінилися головні тренери.

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