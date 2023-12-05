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Карпаты показали свою новую тренировочную базу — видео

5 декабря 2023 21:36
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Агабекян Карен
редактор
Карпаты показали свою новую тренировочную базу — видео
База ФК "Карпаты". Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Новые львовские "Карпаты" пока еще выступают в Первой лиге, но стремятся готовиться к УПЛ. В клубе не только улучшают состав, но инфраструктуру.

На официальном YouTube-канале "Карпаты" показали свою новую тренировочную базу.

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Новая тренировочная база клуба построена в Бартатове, Львовской области. Она состоит из двух больших тренировочных полей, и здания, рассчитанного на 80 человек.

На территории базы находятся учебные классы, массажные кабинеты, бассейн, тренажерный зал и комнаты для проживания футболистов.

Отметим, что у старых "Карпат" была своя база, но ее владельцем был бывший президент клуба Петр Дыминский. Сейчас в тех корпусах базируется "Львов".

У новых львовских "Карпат" не было своей тренировочной базы.

Львовские "Карпаты", которые возглавляет легендарный украинский тренер Мирон Маркевич, на текущий момент лидируют в Первой лиге и являются наибольшими фаворитами на выход в УПЛ.

Напомним, Кучер может возглавить известный украинский клуб. 

Роналду оказался в эпицентре скандала после ссоры с тренером Аль-Насра.

Судаков был обвинен в том, что он "сплавил" тренера "Шахтера".

За сутки сразу у двух украинцев с чемпионата Англии сменились главные тренеры.

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