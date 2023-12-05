Карпаты показали свою новую тренировочную базу — видео

База ФК "Карпаты". Фото: скриншот

Новые львовские "Карпаты" пока еще выступают в Первой лиге, но стремятся готовиться к УПЛ. В клубе не только улучшают состав, но инфраструктуру.

На официальном YouTube-канале "Карпаты" показали свою новую тренировочную базу.

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Новая тренировочная база клуба построена в Бартатове, Львовской области. Она состоит из двух больших тренировочных полей, и здания, рассчитанного на 80 человек.

На территории базы находятся учебные классы, массажные кабинеты, бассейн, тренажерный зал и комнаты для проживания футболистов.

Отметим, что у старых "Карпат" была своя база, но ее владельцем был бывший президент клуба Петр Дыминский. Сейчас в тех корпусах базируется "Львов".

У новых львовских "Карпат" не было своей тренировочной базы.

Львовские "Карпаты", которые возглавляет легендарный украинский тренер Мирон Маркевич, на текущий момент лидируют в Первой лиге и являются наибольшими фаворитами на выход в УПЛ.

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