Карпати перемогли Олександрію та наблизили Динамо до чемпіонства в УПЛ

Матч "Карпати" — "Олександрія". Фото: "Карпати"

В українській Прем’єр-лізі завершився третій день 28-го туру. Львівські "Карпати" приймали "Олександрію" у матчі, де одні боролись за єврокубки, а інші за чемпіонство.

"Карпатам" цього разу вдалося здобути вольову перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як "Карпати" майже зробили "Динамо" чемпіоном

"Олександрія" відкрила рахунок на 11-й хвилині, коли подача Копини з лівого флангу дійшла до Кампуша, який із зони перед штрафним пробив під праву стійку.

На 18-й хвилині гості пропустили, коли Чачуа подав із правого флангу, а Кампуш забив у свої ворота. Потім гол скасували через офсайд Чачуа.

"Карпати" весь перший тайм не могли знайти свою гру, поступаючись у швидкості та ініціативі. Вони виглядали розгублено, а гості створювали моменти, але не реалізували їх.

Другий тайм став переломним. На 75-й хвилині Квасниця віддав на Чачуа, якого штовхнули у штрафному, але арбітр Деревінський спочатку не відреагував. Лише після ВАР суддя призначив пенальті. Краснопір чітко реалізував одинадцятиметровий.

Наприкінці матчу "Олександрія" залишилася в меншості — на 91-й хвилині Калюжний отримав другу жовту картку за фол на Квасниці. "Карпати" скористалися чисельною перевагою на 95-й хвилині, коли Полегенько подав із правого флангу, а Чачуа замкнув на дальній стійці, принісши перемогу господарям.

Після 28 турів "Динамо" випереджає "Олександрію" на п'ять очок й для чемпіонства їм потрібно набрати один бал в двох матчах.

"Карпати" вийшли на четверте місце й на два бали випереджають "Полісся" та на три очки "Кривбас".

"Карпати" — "Олександрія" — 2:1

Голи: Краснопір, 80 (пен.), Чачуа, 90+5 — Кампуш, 11

"Карпати": Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Очеретько (Квасниця, 66), Танда, Чачуа (Клименко, 90+7) — Костенко (Шах, 73), Ігор (Краснопір, 66), Бруніньйо (Федор, 73).

"Олександрія": Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Копина — Мишньов (Ковалець, 74), Калюжний, Шепелєв (Смирний, 65) — Козак (Джевані, 65), Філіппов (Кулаков, 87), Цара (Бєляєв, 65).

Попередження: Бабогло — Шепелєв, Цара, Калюжний, Копина, Шабанов, Смирний, Кравченко, Джеванні, Єрмаков

Видалення: Калюжний, 91 (друге попередження).

Нагадаємо, новий клуб бельгійця Кевіна Де Брюйне був виданий його дружиною.

"Манчестер Юнайтед" продасть Фернандеша у інший топовий клуб.

Нападник збірної України Роман Яремчук стане гравцем одного з клубів італійської Серії А.

Зірковий 17-річний вундеркінд "Барселони" Ямін Ламал вирішив, чи піде з клубу.