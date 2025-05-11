Карпаты победили Александрию и приблизили Динамо к чемпионству в УПЛ

Матч "Карпаты" — "Александрия". Фото: "Карпаты"

В украинской Премьер-лиге завершился третий день 28-го тура. Львовские "Карпаты" принимали "Александрию" в матче, где одни боролись за еврокубки, а соперник за чемпионство.

"Карпатам" на этот раз удалось одержать волевую победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Александрия" открыла счет на 11-й минуте, когда подача Копины с левого фланга дошла до Кампуша, который из зоны перед штрафной пробил под правую стойку.

На 18-й минуте гости пропустили, когда Чачуа подал с правого фланга, а Кампуш забил в свои ворота. Затем гол отменили из-за офсайда Чачуа.

"Карпаты" весь первый тайм не могли найти свою игру, уступая в скорости и инициативе. Они выглядели растерянно, а гости создавали моменты, но не реализовали их.

Второй тайм стал переломным. На 75-й минуте Квасница отдал на Чачуа, которого толкнули в штрафной, но арбитр Деревинский сначала не отреагировал. Только после ВАР судья назначил пенальти. Краснопир четко реализовал одиннадцатиметровый.

В конце матча "Александрия" осталась в меньшинстве — на 91-й минуте Калюжный получил вторую желтую карточку за фол на Кваснице. "Карпаты" воспользовались численным преимуществом на 95-й минуте, когда Полегенько подал с правого фланга, а Чачуа замкнул на дальней штанге, принеся победу хозяевам.

После 28 туров "Динамо" опережает "Александрию" на пять очков и для чемпионства им нужно набрать один балл в двух матчах.

"Карпаты" вышли на четвертое место и на два балла опережают "Полесье" и на три очка "Кривбасс".

"Карпаты" — "Александрия" — 2:1

Голы: Краснопир, 80 (пен.), Чачуа, 90+5 — Кампуш, 11

"Карпаты": Кинарейкин — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко — Очеретько (Квасница, 66), Танда, Чачуа (Клименко, 90+7) — Костенко (Шах, 73), Игор (Краснопир, 66), Бруниньо (Федор, 73).

"Александрия": Ермаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Копина — Мишнев (Ковалец, 74), Калюжный, Шепелев (Смирный, 65) — Козак (Джевани, 65), Филиппов (Кулаков, 87), Цара (Беляев, 65).

Предупреждения: Бабогло — Шепелев, Цара, Калюжный, Копина, Шабанов, Смирный, Кравченко, Джеванни, Ермаков

Удаление: Калюжный, 91 (второе предупреждение).

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