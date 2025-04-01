Дар’я Касаткіна пояснила зміну громадянства на австралійське

Дар'я Касаткіна. Фото: j48tennis.net

Колишня російська тенісистка Дар’я Касаткіна, яка посідає 12-те місце в світовому рейтингу WTA, раніше змінила спортивне громадянство на австралійське. В останньому оновленні рейтингів організації навпроти неї вперше був прапор нової країни.

Про ситуацію зі зміною громадянства Касаткіна розповіла в інтерв’ю Bounces.

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Тенісистка не мала іншого вибору

За словами Касаткіної, відчуття змінилися, і це рішення стало для неї емоційним, хоч й потребували час для адаптації.

Водночас Касаткіна підкреслила, що рада розпочати новий етап у житті та представляти Австралію на міжнародній арені, бо їй завжди подобалась ця країна.

Вона пояснила, що через ситуацію в Росії не мала іншого вибору, якщо хотіла залишатися собою. Дар’я додала, що в Австралії почувається комфортно і щаслива стати частиною цієї країни.

"Чесно кажучи, враховуючи все, що відбувається у моїй попередній країні, я не мала особливого вибору. Якщо я хочу бути собою, то треба було зробити цей крок. І нарешті я це зробила. Австралія — це місце, де я відчуваю, що можу бути собою. Дуже рада бути частиною цієї прекрасної країни", — заявила Касаткіна.

Дар’я мала проблеми, виступаючи під прапором Росії, оскільки співвітчизники критикували її за ставлення до ЛГБТ-спільноти та за засудження війни в Україні.

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