Дарья Касаткина объяснила смену гражданства на австралийское

Дарья Касаткина. Фото: j48tennis.net

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге WTA ранее сменила спортивное гражданство на австралийское. В последнем обновлении рейтингов организации напротив нее впервые был флаг новой страны.

О ситуации со сменой гражданства Касаткина рассказала в интервью Bounces.

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У теннисистки не было другого выбора

По словам Касаткиной, ощущения изменились, и это решение стало для нее эмоциональным, хоть и потребовало время для адаптации.

В то же время Касаткина подчеркнула, что рада начать новый этап в жизни и представлять Австралию на международной арене, потому что ей всегда нравилась эта страна.

Она объяснила, что из-за ситуации в России не было другого выбора, если хотела оставаться собой. Дарья добавила, что в Австралии чувствует себя комфортно и счастлива стать частью этой страны.

"Честно говоря, учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, я не имела особого выбора. Если я хочу быть собой, то надо было сделать этот шаг. И наконец я это сделала. Австралия это место, где я чувствую, что могу быть собой. Очень рада быть частью этой прекрасной страны", — заявила Касаткина.

Дарья имела проблемы, выступая под флагом России, поскольку соотечественники критиковали ее за отношение к ЛГБТ-сообществу и за осуждение войны в Украине.

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