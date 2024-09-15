Кейн встановив історичний рекорд у німецькій Бундеслізі

Харрі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Мюнхенська "Баварія" під керівництвом Венсана Компані виграла обидва матчі у двох стартових турах німецької Бундесліги. Форвард команди Харрі Кейн встановив новий рекорд у чемпіонаті Німеччини.

Англійський форвард з легкістю перевершив досягнення Ерлінга Голанна, повідомляє Daily Mail.

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Харрі Кейн додав ще одне індивідуальне досягнення довгого списку рекордів. У третьому турі Бундесліги "Баварія" розгромила на виїзді "Гольштайн Кіль" із рахунком 6:1, а англійський форвард оформив хет-трик.

Кейн побив рекорд Голанна

Лідер "Баварії" допоміг клубу досягти ідеального старту сезону в чемпіонаті Німеччини. У матчі третього туру він двічі забив у першому таймі, зробив результативну передачу, а наприкінці поєдинку реалізував пенальті.

Ще перед матчем у Кейна було 47 результативних дій у 34 поєдинках Бундесліги. За одну гру він довів цей показник до позначки 51. Це означає, що 31-річний форвард став першим гравцем, якому вдалося встановити такий рекорд у чемпіонаті Німеччини.

Харрі Кейн та Томас Мюллер. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Харрі Кейн перевершив досягнення Ерлінга Голанна, який провів у дортмундській "Боруссії" два з половиною сезони та зробив 50 результативних дій за 42 матчі.

Гол Кейна у ворота "Гольштайн Кіль" також означав, що тепер Харрі забив кожному з 18 суперників у Бундеслізі, з якими йому доводилося зустрічатися на полі.

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