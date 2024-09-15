Кейн установил исторический рекорд в немецкой Бундеслиге

Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Мюнхенская "Бавария" под руководством Венсана Компани выиграла оба матча в двух стартовых турах немецкой Бундеслиги. Форвард команды Харри Кейн установил новый рекорд в чемпионате Германии.

Английский форвард с легкостью превзошел достижение Эрлинга Холанна, сообщает Daily Mail.

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Харри Кейн добавил еще одно индивидуальное достижение к длинному списку рекордов. В третьем туре Бундеслиги "Бавария" разгромила на выезде "Хольштайн Киль" со счетом 6:1, а английский форвард оформил хет-трик.

Кейн побил рекорд Холанна

Лидер "Баварии" помог клубу добиться идеального старта сезона в чемпионате Германии. В матче третьего тура он дважды забил в первом тайме, сделал результативную передачу, а в конце поединка реализовал пенальти.

Еще перед матчем у Кейна было 47 результативных действий в 34 поединках Бундеслиги. Всего за одну игру он довел этот показатель до отметки 51. Это означает, что 31-летний форвард стал первым игроком, которому удалось установить такой рекорд в чемпионате Германии.

Харри Кейн и Томас Мюллер. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Харри Кейн превзошел достижение Эрлинга Холанна, который провел в дортмундской "Боруссии" два с половиной сезона и сделал 50 результативных действий за 42 матча.

Гол Кейна в ворота "Хольштайн Киль" также означал, что теперь Харри забил каждому из 18 соперников по Бундеслиге, с которыми ему приходилось встречаться на поле.

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