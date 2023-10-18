Кейн прокоментував перемогу над Італією та новий рекорд

Меддісон дозволяє Кейна з голом. Фото: REUTERS/Carl Recine

Форвард збірної Англії Харрі Кейн похвалив партнерів із національної команди за перемогу над Італією. Підопічні Гарета Саутгейта продовжують очолювати турнірну таблицю своєї групи у відборі на Євро-2024.

Кейн назвав причину перемоги Англії над Італією, повідомляє ВВС.

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Англійські футболісти першими пропустили гол у домашньому матчі з Італією, але потім забили супернику три м'ячі та довели справу до перемоги. Харрі Кейн вважає, що команда Гарета Саутгейта правильно відреагувала на дії суперника та продемонструвала характер.

Зрілість Англії та рекорд Кейна

Лідер збірної Англії вважає, що його команда потрапила до складної групи у відборі на континентальну першість. Однак "три леви" достроково вийшли на Євро-2024 і не припустилися жодної помилки у відбіркових поєдинках.

Харрі Кейн святкує гол. Фото: REUTERS/Carl Recine

Харрі Кейн зазначив, що гол збірної Італії згуртував англійців і дозволив їм продемонструвати характер та натиск в атаці. Ніхто не панікував, команда Саутгейта продовжила грати у свій футбол та заслужено перемогла.

"Хочу відзначити важливу деталь. В останні роки збірна Англії впевнено обіграє найкращі команди світу. Думаю, це і є та зрілість, якої "трьом левам" довго не вистачало. Тепер пазл зібраний, і ми дуже ходимо виграти великий турнір", — розповів Харрі. Кейн.

Дубль форварда збірної Англії допоміг встановити унікальне досягнення. Харрі Кейн забив на "Вемблі" 24 голи за національну команду. Це на один м'яч більше, ніж у легендарного Боббі Чарльтона.

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