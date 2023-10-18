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Кейн прокомментировал победу над Италией и новый рекорд

18 октября 2023 14:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн прокомментировал победу над Италией и новый рекорд
Мэддисон позволяет Кейна с голом. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Англии Харри Кейн похвалил партнеров по национальной команде за победу над Италией. Подопечные Гарета Саутгейта продолжают возглавлять турнирную таблицу своей группы в отборе на Евро-2024.

Кейн назвал причину победы Англии над Италией, сообщает BBC

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Английский футболисты первыми пропустили гол в домашнем матче с Италией, но потом забили сопернику три мяча и довели дело до победы. Харри Кейн считает, что команда Гарета Саутгейта правильно отреагировала на действия соперника и продемонстрировала характер. 

Зрелость Англии и рекорд Кейна 

Лидер сборной Англии считает, что его команда попала в сложную группу в отборе на континентальное первенство. Однако "три льва" досрочно вышли на Евро-2024 и не совершили ни одной ошибки в отборочных поединках. 

Харри Кейн
Харри Кейн празднует гол. Фото: REUTERS/Carl Recine

Харри Кейн отметил, что гол сборной Италии сплотил англичан и позволил им продемонстрировать характер и напор в атаке. Никто не паниковал, команда Саутгейта продолжила играть в свой футбол и заслуженно победила. 

"Хочу отметить важную деталь. В последние годы сборная Англии уверенно обыгрывает лучшие команды мира. Думаю, это и есть та зрелость, которой "трем львам" долго не хватало. Теперь пазл собран, и мы очень ходим выиграть большой турнир", — рассказал Харри Кейн. 

Дубль форварда сборной Англии помог ему установить уникальное достижение. Харри Кейн забил на "Уэмбли" 24 гола за национальную команду. Это на один мяч больше, чем было у легендарного Бобби Чарльтона. 

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