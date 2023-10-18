Кейн прокомментировал победу над Италией и новый рекорд

Мэддисон позволяет Кейна с голом. Фото: REUTERS/Carl Recine

Форвард сборной Англии Харри Кейн похвалил партнеров по национальной команде за победу над Италией. Подопечные Гарета Саутгейта продолжают возглавлять турнирную таблицу своей группы в отборе на Евро-2024.

Кейн назвал причину победы Англии над Италией, сообщает BBC.

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Английский футболисты первыми пропустили гол в домашнем матче с Италией, но потом забили сопернику три мяча и довели дело до победы. Харри Кейн считает, что команда Гарета Саутгейта правильно отреагировала на действия соперника и продемонстрировала характер.

Зрелость Англии и рекорд Кейна

Лидер сборной Англии считает, что его команда попала в сложную группу в отборе на континентальное первенство. Однако "три льва" досрочно вышли на Евро-2024 и не совершили ни одной ошибки в отборочных поединках.

Харри Кейн празднует гол. Фото: REUTERS/Carl Recine

Харри Кейн отметил, что гол сборной Италии сплотил англичан и позволил им продемонстрировать характер и напор в атаке. Никто не паниковал, команда Саутгейта продолжила играть в свой футбол и заслуженно победила.

"Хочу отметить важную деталь. В последние годы сборная Англии уверенно обыгрывает лучшие команды мира. Думаю, это и есть та зрелость, которой "трем львам" долго не хватало. Теперь пазл собран, и мы очень ходим выиграть большой турнир", — рассказал Харри Кейн.

Дубль форварда сборной Англии помог ему установить уникальное достижение. Харри Кейн забил на "Уэмбли" 24 гола за национальную команду. Это на один мяч больше, чем было у легендарного Бобби Чарльтона.

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