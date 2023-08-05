Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Кейс Трубіна: форвард "Шахтаря" відмовляється продовжувати контракт arrow

Кейс Трубіна: форвард "Шахтаря" відмовляється продовжувати контракт

5 серпня 2023 15:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Кейс Трубіна: форвард "Шахтаря" відмовляється продовжувати контракт
Данило Сікан серед партнерів на полі. Фото: "Шахтар" Донецьк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У донецького "Шахтаря" назріває ще одна проблема з футболістом, який не хоче продовжувати контракт. Раніше від продовження співпраці відмовився голкіпер Анатолій Трубін.

Ще одним проблемним футболістом став Данило Сікан.

Читайте також:

Через ситуацію з Трубіним "Шахтар" не може продати голкіпера за великі кошти, оскільки влітку 2024 року закінчиться контракт, але вимагає 22 млн євро. Ймовірно, такі апетити призведуть до того, що Анатолій сезон просидить у запасі, а потім піде вільним агентом.

Сікан хоче до Євросоюзу

За інформацією джерел, контракт Сікана, як і у Трубіна, завершиться влітку 2024 року. "Гірники" не хочуть безплатно відпускати футболіста і тому намагаються домовитись із гравцем.

Сікан поки не йде на поступки, оскільки хоче зіграти у топових чемпіонатах. До того ж він має пропозиції із Серії А.

Зазначимо, що цього сезону футболіст провів два матчі, в яких не відзначався результативними діями.

Зазначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця у 4 млн євро.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

У "Зорю" перейшов ексгравець чемпіонату Італії.

"Барселона" за Усмана Дембеле отримає половину суми та просила футболіста подарувати їм іншу частину.

Стало відомо, скільки "Шахтарю" справді запропонували за Анатолія Трубіна.

Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз