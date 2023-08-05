Кейс Трубіна: форвард "Шахтаря" відмовляється продовжувати контракт

Данило Сікан серед партнерів на полі. Фото: "Шахтар" Донецьк

У донецького "Шахтаря" назріває ще одна проблема з футболістом, який не хоче продовжувати контракт. Раніше від продовження співпраці відмовився голкіпер Анатолій Трубін.

Ще одним проблемним футболістом став Данило Сікан.

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Через ситуацію з Трубіним "Шахтар" не може продати голкіпера за великі кошти, оскільки влітку 2024 року закінчиться контракт, але вимагає 22 млн євро. Ймовірно, такі апетити призведуть до того, що Анатолій сезон просидить у запасі, а потім піде вільним агентом.

Сікан хоче до Євросоюзу

За інформацією джерел, контракт Сікана, як і у Трубіна, завершиться влітку 2024 року. "Гірники" не хочуть безплатно відпускати футболіста і тому намагаються домовитись із гравцем.

Сікан поки не йде на поступки, оскільки хоче зіграти у топових чемпіонатах. До того ж він має пропозиції із Серії А.

Зазначимо, що цього сезону футболіст провів два матчі, в яких не відзначався результативними діями.

Зазначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість гравця у 4 млн євро.

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Стало відомо, скільки "Шахтарю" справді запропонували за Анатолія Трубіна.

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