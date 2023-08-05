Кейс Трубина: форвард "Шахтера" отказывается продлевать контракт

Даниил Сикан среди партнеров на поле. Фото: "Шахтер" Донецк

У донецкого "Шахтера" назревает еще одна проблема с футболистом, который не хочет продлевать контракт. Ранее от продолжения сотрудничества отказался голкипер Анатолий Трубин.

Еще одним проблемным футболистом стал Даниил Сикан.

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Из-за ситуации с Трубиным "Шахтер" не может продать голкипера за большие средства, поскольку у него летом 2024 года закончится контракт, но требует 22 млн евро. Вероятно, такие аппетиты приведут к тому, что Анатолий сезон просидит в запасе, а затем уйдет свободным агентом.

Сикан хочет в Евросоюз

По информации источников, контракт Сикана, как и у Трубина завершится летом 2024 года. "Горняки" не хотят бесплатно отпускать футболиста и поэтому пытаются договориться с игроком.

Сикан пока не идет на уступки, поскольку хочет сыграть в топовых чемпионатах. К тому же у него есть предложения из Серии А.

Отметим, что в нынешнем сезоне футболист провел два матча, в которых не отличался результативными действиями.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 млн евро.

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Стало известно, сколько "Шахтеру" действительно предложили за Анатолия Трубина.

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