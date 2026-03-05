Кендзьорек розповів про особливості своїй роботи у Динамо

Мацей Кендзьорек керує роботою на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Помічник головного тренера київського "Динамо" Мацей Кендзьорек поділився принципами роботи з футболістами у команді. За його словами, під час тренувань особливу увагу приділяють індивідуальному підходу до кожного гравця.

Кендзерек працює над тим, щоб молоді гравці комфортно почувалися в головній команді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на GG.Спорт.

Мацей Кендзьорек зазначив, що футболісти відрізняються характером та потребами, тому тренерському штабу важливо враховувати ці особливості. У київському "Динамо" намагаються знаходити оптимальний спосіб спілкування і взаємодії з кожним гравцем.

Мацей Кендзьорек після матчу. Фото: пресслужба клубу

Як будується робота в "Динамо"

Мацей Кендзьорек також підкреслив, що ключові рішення в роботі штабу ухвалює головний тренер Ігор Костюк. Саме він визначає загальну стратегію підготовки "Динамо" та задає напрямок тренувального процесу. Тренер пояснив, як будується його взаємодія з футболістами.

"Я завжди намагаюся підходити до кожного гравця індивідуально. Відомо, що кожна людина різна, так само, як і гравці. Потрібно спілкуватися віч-на-віч", — розповів Кендзьорек.

