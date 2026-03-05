Відео
Головна Спорт Кензьорек назвав список своїх завдань у київському Динамо

Кензьорек назвав список своїх завдань у київському Динамо

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 16:07
Кендзьорек розповів про особливості своїй роботи у Динамо
Мацей Кендзьорек керує роботою на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Помічник головного тренера київського "Динамо" Мацей Кендзьорек поділився принципами роботи з футболістами у команді. За його словами, під час тренувань особливу увагу приділяють індивідуальному підходу до кожного гравця.

Кендзерек працює над тим, щоб молоді гравці комфортно почувалися в головній команді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на GG.Спорт.

Читайте також:

Мацей Кендзьорек зазначив, що футболісти відрізняються характером та потребами, тому тренерському штабу важливо враховувати ці особливості. У київському "Динамо" намагаються знаходити оптимальний спосіб спілкування і взаємодії з кожним гравцем.

Мацей Кендзерек
Мацей Кендзьорек після матчу. Фото: пресслужба клубу

Як будується робота в "Динамо"

Мацей Кендзьорек також підкреслив, що ключові рішення в роботі штабу ухвалює головний тренер Ігор Костюк. Саме він визначає загальну стратегію підготовки "Динамо" та задає напрямок тренувального процесу. Тренер пояснив, як будується його взаємодія з футболістами.

"Я завжди намагаюся підходити до кожного гравця індивідуально. Відомо, що кожна людина різна, так само, як і гравці. Потрібно спілкуватися віч-на-віч", — розповів Кендзьорек.

Нагадаємо, травма Кріштіану Роналду завадить йому взяти участь у важливих матчах за збірну Португалії.

А український чемпіон Олександр Усик зіткнувся із загрозою втрати одного з поясів, який треба захистити на рингу.

спорт футбол Динамо Ігор Костюк Мацей Кендзьорек
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
