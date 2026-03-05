Видео
Главная Спорт Помощник Костюка объяснил, как ему удалось изменить Динамо

Помощник Костюка объяснил, как ему удалось изменить Динамо

Дата публикации 5 марта 2026 16:07
Кендзерек рассказал о работе с игроками Динамо
Мацей Кендзерек руководит работой на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Мацей Кендзерек рассказал о принципах работы с футболистами в команде. В тренировочном процессе большое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому игроку.

Кендзерек работает над тем, чтобы молодые игроки комфортно чувствовали себя в главной команде, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на GG.Спорт

Читайте также:

Мацей Кендзерек отметил, что футболисты отличаются характером и потребностями, поэтому тренерскому штабу важно учитывать эти особенности. В киевском "Динамо" стараются находить оптимальный способ общения и взаимодействия с каждым игроком. 

Мацей Кендзерек
Мацей Кендзерек после матча. Фото: пресс-служба клуба

Как строится работа в "Динамо"

Мацей Кендзерек также подчеркнул, что ключевые решения в работе штаба принимает главный тренер Игорь Костюк. Именно он определяет общую стратегию подготовки "Динамо" и задает направление тренировочного процесса. Тренер объяснил, как строится его взаимодействие с футболистами.

"Я всегда стараюсь подходить к каждому игроку индивидуально. Известно, что каждый человек разный, так же, как и игроки. Нужно общаться лицом к лицу", — рассказал Кендзерек. 

Напомним, травма Криштиану Роналду помешает ему принять участие в важных матчах за сборную Португалии. 

А украинский чемпион Александр Усик столкнулся с угрозой потери одного из поясов, который надо защитить на ринге. 

спорт футбол Динамо Игорь Костюк Мацей Кендзерек
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
