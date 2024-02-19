Керівництво Баварії збирається звільнити Тухеля після чергової ганебної поразки

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

У матчі Бундесліги мюнхенська "Баварія" зненацька програла "Бохуму" (2:3). Для клубу це третя поразка поспіль після "Байєра" (0:3) у чемпіонаті та "Лаціо" (0:1) у Лізі чемпіонів.

Не дивно, що після цього захиталося місце під головним тренером мюнхенців Томасом Тухелем, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🔴 Bayern план до приготування їжі з Thomas Tuchel після internal discussion tonight.



Tuchel: “I feel the support, I know my relationship with CEO Dreesen and how we work together”.



“He knows how much this situation annoys me і how much we are investing”. pic.twitter.com/er7XFQObuX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2024

Тухель може залишити "Баварію"

За інформацією Романо, керівництво "Баварії" після поразки вирішило провести термінову зустріч одразу після матчу. На ній говоритимуть про майбутнє Тухеля.

Не піде у плюс Тухелю, що лідер команди Йозуа Кімміх мало не побився з помічників тренера Жолтом Лоу після гри з "Бохумом".

При цьому Тухель зізнався, що відчуває підтримку, попри поразку.

"Я відчуваю підтримку, знаю свої стосунки з генеральним директором Дрізеном і те, як ми працюємо разом. Він знає, наскільки мене дратує ця ситуація і скільки ми вкладаємо", — сказав Тухель.

Фахівець у березні 2023 року замінив на посади головного тренера Юліана Нагельсманна.

"Баварія" на даний момент знаходиться на другому рядку в турнірній таблиці з відставанням на вісім очок від "Байєра".

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