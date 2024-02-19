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Керівництво Баварії збирається звільнити Тухеля після чергової ганебної поразки

19 лютого 2024 00:48
оновлено: 00:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Керівництво Баварії збирається звільнити Тухеля після чергової ганебної поразки
Головний тренер "Баварії" Томас Тухель. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі Бундесліги мюнхенська "Баварія" зненацька програла "Бохуму" (2:3). Для клубу це третя поразка поспіль після "Байєра" (0:3) у чемпіонаті та "Лаціо" (0:1) у Лізі чемпіонів.

Не дивно, що після цього захиталося місце під головним тренером мюнхенців Томасом Тухелем, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Тухель може залишити "Баварію"

За інформацією Романо, керівництво "Баварії" після поразки вирішило провести термінову зустріч одразу після матчу. На ній говоритимуть про майбутнє Тухеля.

Не піде у плюс Тухелю, що лідер команди Йозуа Кімміх мало не побився з помічників тренера Жолтом Лоу після гри з "Бохумом".

При цьому Тухель зізнався, що відчуває підтримку, попри поразку.

"Я відчуваю підтримку, знаю свої стосунки з генеральним директором Дрізеном і те, як ми працюємо разом. Він знає, наскільки мене дратує ця ситуація і скільки ми вкладаємо", — сказав Тухель.

Фахівець у березні 2023 року замінив на посади головного тренера Юліана Нагельсманна.

"Баварія" на даний момент знаходиться на другому рядку в турнірній таблиці з відставанням на вісім очок від "Байєра".

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина хрестили доньку Марію у Києві.

Георгій Судаков йде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

Каталонська "Барселона" обрала нового тренера, з яким зараз веде переговори.

Вже влітку Віктор Циганков змінить клуб, а Артем Довбик може залишитись у "Жироні".

футбол
Баварія
Бундесліга
Томас Тухель

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