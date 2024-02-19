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Руководство Баварии собирается уволить Тухеля после очередного позорного поражения

19 февраля 2024 00:48
обновлено: 00:48
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Агабекян Карен
редактор
Руководство Баварии собирается уволить Тухеля после очередного позорного поражения
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
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Агабекян Карен
редактор

В матче Бундеслиги мюнхенская "Бавария" неожиданно проиграла "Бохуму" (2:3). Для клуба это третье поражение подряд после "Байера" (0:3) в чемпионате и "Лацио" (0:1) в Лиге чемпионов.

Не удивительно, что после этого зашаталось место под главным тренером мюнхенцев Томасом Тухелем, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Тухель может покинуть "Баварию"

По информации Романо, руководство "Баварии" после поражения решило провести срочную встречу сразу после матча. На ней будут говорить о будущем Тухеля.

Не пойдет в плюс Тухелю, что лидер команды Йозуа Киммих чуть не подрался с помощников тренера Жолтом Лоу после игры с "Бохумом".

Тухель признался, что чувствует поддержку, несмотря на поражение.

"Я чувствую поддержку, знаю свои отношения с генеральным директором Дризеном и то, как мы работаем вместе. Он знает, насколько меня раздражает эта ситуация и сколько мы вкладываем", — сказал Тухель.

Специалист в марте 2023 года заменил на должности главного тренера Юлиана Нагельсманна.

"Бавария" на текущий момент находится на второй строчке в турнирной таблице с отставанием на восемь очков от лидирующего "Байера".

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его супруга Екатерина покрестили дочь Марию в Киеве.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Каталонская "Барселона" выбрала нового тренера, с которым сейчас ведет переговоры.

Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбик может остаться в "Жироне".

футбол
Бавария
Бундеслига
Томас Тухель

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