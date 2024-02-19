Руководство Баварии собирается уволить Тухеля после очередного позорного поражения

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

В матче Бундеслиги мюнхенская "Бавария" неожиданно проиграла "Бохуму" (2:3). Для клуба это третье поражение подряд после "Байера" (0:3) в чемпионате и "Лацио" (0:1) в Лиге чемпионов.

Не удивительно, что после этого зашаталось место под главным тренером мюнхенцев Томасом Тухелем, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

🚨🔴 Bayern plan to keep going with Thomas Tuchel after internal discussion tonight.



Tuchel: “I feel the support, I know my relationship with CEO Dreesen and how we work together”.



“He knows how much this situation annoys me and how much we are investing”. pic.twitter.com/er7XFQObuX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2024

Тухель может покинуть "Баварию"

По информации Романо, руководство "Баварии" после поражения решило провести срочную встречу сразу после матча. На ней будут говорить о будущем Тухеля.

Не пойдет в плюс Тухелю, что лидер команды Йозуа Киммих чуть не подрался с помощников тренера Жолтом Лоу после игры с "Бохумом".

Тухель признался, что чувствует поддержку, несмотря на поражение.

"Я чувствую поддержку, знаю свои отношения с генеральным директором Дризеном и то, как мы работаем вместе. Он знает, насколько меня раздражает эта ситуация и сколько мы вкладываем", — сказал Тухель.

Специалист в марте 2023 года заменил на должности главного тренера Юлиана Нагельсманна.

"Бавария" на текущий момент находится на второй строчке в турнирной таблице с отставанием на восемь очков от лидирующего "Байера".

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его супруга Екатерина покрестили дочь Марию в Киеве.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

Каталонская "Барселона" выбрала нового тренера, с которым сейчас ведет переговоры.

Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбик может остаться в "Жироне".