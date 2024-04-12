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Хабі Алонсо назвав найкращих гравців Баєра після матчу з Вест Гемом

12 квітня 2024 10:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хабі Алонсо назвав найкращих гравців Баєра після матчу з Вест Гемом
Хабі Алонсо керує грою своєї команди. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Леверкузенський "Баєр" обіграв "Вест Гем" у першому чвертьфіналі Ліги Європи. Німецька команда забила супернику два голи в останні десять хвилин поєдинку.

Наставник "фармацевтів" похвалив своїх підопічних за прагнення до перемоги до кінця, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо мріє побачити свою команду у фіналі Ліги Європи. "Фармацевти" зробили впевнений крок на шляху до півфіналу турніру завдяки перемозі над "Вест Гемом" за останні десять хвилин чвертьфінального поєдинку. Тепер леверкузенці готуватимуться до матчу в Лондоні з гарним настроєм.

Що Хабі Алонсо сказав про матч

Безпрограшна серія "Баєра" у всіх турнірах досягла 42 поєдинків. Наставник "фармацевтів" підтвердив, що гра з "Вест Гемом" була складною для його команди. Для тренера було дуже важливо, що його підопічні виборюють перемогу в кожному поєдинку до самого фінального свистка.

"Суперник протиставив нашій грі високий пресинг. Разом з тим вони дуже глибоко оборонялися, було складно щось створити біля воріт англійської команди. Але ми терпляче чекали свого часу, і він настав. Не можна виділити когось одного, вся команда чудово відпрацювала в цьому матчі", — запевнив Хабі Алонсо.

Хабі Алонсо
Хабі Алонсо дає вказівки Станішичу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Поєдинок у відповідь відбудеться у четвер, 18 квітня. "Баєр" може вирушити до Лондона як чемпіон Німеччини, якщо виграє у "Вердера" в найближчі вихідні.

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спорт
футбол
Ліга Європи
Хабі Алонсо
Байєр

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