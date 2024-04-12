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Хаби Алонсо назвал лучших игроков Байера после матча с Вест Хэмом

12 апреля 2024 10:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хаби Алонсо назвал лучших игроков Байера после матча с Вест Хэмом
Хаби Алонсо руководит игрой своей команды. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Леверкузенский "Байер" обыграл "Вест Хэм" в первом четвертьфинале Лиги Европы. Немецкая команда забила сопернику два гола в последние десять минут поединка. 

Наставник "фармацевтов" похвалил своих подопечных за стремление к победе до самого конца, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо мечтает увидеть свою команду в финале Лиги Европы. "Фармацевты" сделали уверенный шаг на пути к полуфиналу турнира благодаря победе над "Вест Хэмом" в последние десять минут четвертьфинального поединка. Теперь леверкузенцы будут готовиться к матчу в Лондоне с хорошим настроением. 

Что Хаби Алонсо сказал о матче 

Беспроигрышная серия "Байера" во всех турнирах достигла 42 поединков. Наставник "фармацевтов" подтвердил, что игра с "Вест Хэмом" была сложной для его команды. Для тренера было очень важно, что его подопечные борются за победу в каждом поединке до самого финального свистка. 

"Соперник противопоставил нашей игре высокий прессинг. Вместе с тем они очень глубоко оборонялись, было сложно что-то создать у ворот английской команды. Но мы терпеливо ждали своего часа, и он настал. Нельзя выделить кого-то одного, вся команда прекрасно отработала в этом матче", — заверил Хаби Алонсо. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо дает указания Станишичу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Ответный поединок состоится в четверг, 18 апреля. "Байер" может отправиться в Лондон в качестве чемпиона Германии, если выиграет у "Вердера" в ближайшие выходные. 

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