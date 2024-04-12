Хаби Алонсо назвал лучших игроков Байера после матча с Вест Хэмом

Хаби Алонсо руководит игрой своей команды. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Леверкузенский "Байер" обыграл "Вест Хэм" в первом четвертьфинале Лиги Европы. Немецкая команда забила сопернику два гола в последние десять минут поединка.

Наставник "фармацевтов" похвалил своих подопечных за стремление к победе до самого конца, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо мечтает увидеть свою команду в финале Лиги Европы. "Фармацевты" сделали уверенный шаг на пути к полуфиналу турнира благодаря победе над "Вест Хэмом" в последние десять минут четвертьфинального поединка. Теперь леверкузенцы будут готовиться к матчу в Лондоне с хорошим настроением.

Что Хаби Алонсо сказал о матче

Беспроигрышная серия "Байера" во всех турнирах достигла 42 поединков. Наставник "фармацевтов" подтвердил, что игра с "Вест Хэмом" была сложной для его команды. Для тренера было очень важно, что его подопечные борются за победу в каждом поединке до самого финального свистка.

"Соперник противопоставил нашей игре высокий прессинг. Вместе с тем они очень глубоко оборонялись, было сложно что-то создать у ворот английской команды. Но мы терпеливо ждали своего часа, и он настал. Нельзя выделить кого-то одного, вся команда прекрасно отработала в этом матче", — заверил Хаби Алонсо.

Хаби Алонсо дает указания Станишичу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Ответный поединок состоится в четверг, 18 апреля. "Байер" может отправиться в Лондон в качестве чемпиона Германии, если выиграет у "Вердера" в ближайшие выходные.

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