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Хабі Алонсо оцінив шанси Баєра виграти Лігу Європи

19 квітня 2024 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хабі Алонсо оцінив шанси Баєра виграти Лігу Європи
Хабі Алонсо під час матчу із "Вест Гемом". Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Вест Гем" не зумів обіграти "Баєр" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи. Німецька команда зіграла внічию на виїзді та пройшла у півфінал турніру.

Тренер "Баєра" Хабі Алонсо розповів, чому незадоволений грою "фармацевтів", в інтерв'ю ВВС.

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Тиждень тому "Баєр" зумів обіграти вдома "Вест Гем" завдяки двом голам, які були забиті наприкінці матчу. У поєдинку у відповідь англійці довго вели в рахунку, але наприкінці протистояння Фрімпонг відновив паритет і вивів "фармацевтів" у півфінал Ліги Європи.

Що Хабі Алонсо сказав про матч

Головний тренер "Баєра" визнав, що помилився з тактикою на матч. За словами наставника, німецьким футболістам було важко у першому таймі. У перерві він виправив ситуацію і німецька команда відчула себе впевненіше на полі.

Хабі Алонсо
Хабі Алонсо радіє перемозі. Фото: Reuters/Paul Childs

Хабі Алонсо визнав, що "Вест Гем" добре протистояв "Баєру" в Англії. "Вони зіграли набагато краще, ніж у першому матчі", — сказав іспанський тренер.

Наставник німецької команди підтвердив, що для його підопічних є мрією зіграти у фіналі Ліги Європи. Однак він не хоче загадувати, чим завершиться півфінальне протистояння із "Ромою" (2 та 9 травня). Футболісти "Баєра" насолоджуються кожним матчем і радіють, що безпрограшна серія команди продовжується.

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спорт
футбол
Ліга Європи
Хабі Алонсо
Байєр

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