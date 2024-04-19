Хаби Алонсо оценил шансы Байера выиграть Лигу Европы

Хаби Алонсо во время матча с "Вест Хэмом". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Английский "Вест Хэм" не сумел обыграть "Байер" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Немецкая команда сыграла вничью на выезде и прошла в полуфинал турнира.

Тренер "Байера" Хаби Алонсо рассказал, почему недоволен игрой "фармацевтов", в интервью BBC.

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Неделю назад "Байер" сумел обыграть дома "Вест Хэм" благодаря двум голам, которые были забиты в конце матча. В ответном поединке англичане долго вели в счете, но в конце противостояния Фримпонг восстановил паритет и вывел "фармацевтов" в полуфинал Лиги Европы.

Что Хаби Алонсо сказал о матче

Главный тренер "Байера" признал, что ошибся с тактикой на матч. По словам наставника, немецким футболистам было тяжело в первом тайме. В перерыве он исправил ситуацию, и немецкая команда почувствовала себя более уверенно на поле.

Хаби Алонсо радуется победе. Фото: Reuters/Paul Childs

Хаби Алонсо признал, что "Вест Хэм" хорошо противостоял "Байеру" в Англии. "Они сыграли гораздо лучше, чем в первом матче", — сказал испанский тренер.

Наставник немецкой команды подтвердил, что для его подопечных является мечтой сыграть в финале Лиги Европы. Однако он не хочет загадывать, чем завершится полуфинальное противостояние с "Ромой" (2 и 9 мая). Футболисты "Байера" наслаждаются каждым матчем и радуются, что беспроигрышная серия команды продолжается.

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