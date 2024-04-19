Трубин проиграл серию пенальти Марселю, Рома выбила Милан и другие результаты ЛЕ

Анатолий Трубин проиграл свою серию пенальти. Фото: Reuters/Manon Cruz

В Лиге Европы прошли ответные четвертьфинальные матчи. В одном из них Украина была представлена голкипером "Бенфики" Анатолием Трубиным.

При этом украинцу не удалось повторить подвиг своего коллеги по сборной Андрея Лунина и выиграть серию пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Марсель" — "Бенфика"

В самом интересном для украинцев матче "Марсель" принимал "Бенфику", которой в Португалии проиграл — 1:2.

В домашнем матче французам удалось забить единственный мяч в основное время. Постарался Мамбанья.

В дополнительное время команды не забивали и перешли в серию послематчевых пенальти.

В лотерее "Марсель" уверенно обыграл соперника со счетом 4:2. Поэтому еврокубки в нынешнем сезоне завершились для "Бенфики" и Трубина.

"Марсель" — "Бенфика" — 1:0 (по пенальти — 4:2) (первый матч 1:2)

Гол: Мумбанья, 80.

"Марсель": Лопес — Мбемба-Мангу, Балерди, Жиго (Дау, 100), Согло (Мумбанья, 59) — Ндиае (Корреа, 75), Кондогбия, Арит, Унахи (Энрике де Лима, 59), Верету — Обамеянг.

"Бенфика": Трубин — Ба, Силва (Мендонса Кабрал, 102), Отаменди, Еурснес — Флорентино, Невеш — Силва (Мендонса Кабрал, 102) — Ди Мария, Тенгстедт (Кекчю, 61), Нерес (Мариу, 61).

Предупреждения: Мбемба-Мангулу, Арит, Жиго — Силва, Мария, Кекчю, Флорентино.

"Вест Хэм" — "Байер"

После гостевого поражения от команды Хаби Алонсо "Вест Хэму" нужно было выигрывать минимум со счетом 2:0. Однако "молотобойцам" не удалось этого сделать.

Англичане первыми открыли счет на 13-й минуте усилиями Антонио, но увеличить его не смогли. Затем на 89-й минуте Фримпонг сравнял счет.

"Вест Хэм" — "Байер" — 1:1 (первый матч 0:2)

Голы: Антонио, 13 — Фримпонг, 89.

"Вест Хэм": Фабиански — Кафу, Цуфал (Джонсон, 84), Зума, Агерд (Огбонна, 45), Крессуэлл — Альварес (Корнет, 84), Соучек — Боуэн, Антонио, Кудус.

"Байер": Коварж — Станисич, Коссуну (Та, 29), Та, Инкапье — Джака, Паласиос — Телла (Бонифас, 46), Вирц (Андрих, 87), Гримальдо Гарсия (Адли, 68) — Шик (Фримпонг, 46).

Предупреждения: Антонио, Боуэн, Цуфал, Зума, Соучек — Коссуну, Та, Паласиос, Коварж, Адли.

"Рома" — "Милан"

После победы в гостевом матче (1:0) "Роме" нужно было не проиграть. Однако римляне перевыполнили план и выиграли этот матч.

Римляне справились с задачей в начале первого тайма. Сначала Манчини открыл счет, а через 10 минут Дибала его удвоил. "Милану" удалось ответить лишь в конце матча голом Габбии.

"Рома" — "Милан" — 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 — Габбия,

"Рома": Свилар — Челик, Смоллинг, Манчини, Спинаццола — Пеллегрини (Анхелиньо, 82), Паредес, Бове (Сансеш, 81) — Дибала (Льоренте, 43), Лукаку (Абрагам, 28), Эль Шаарави.

"Милан": Меньян — Калабрия (Рейндерс, 46), Габбия, Томори, Эрнандес — Муса (Флоренци, 69), Беннассер (Йович, 40) — Пулишич (Окафор, 69), Лофтус-Чик (Чуквезе, 46), Леау — Жиру.

Предупреждения: Габбия, Адли, Калабрия (вне поля), Томори, Эрнандес.

На 31-й минуте был удален Зеки Челик (Рома) (грубое нарушение).

"Аталанта" — "Ливерпуль"

После унизительного домашнего поражения со счетом 0:3 "Ливерпуль" приехал в Италию с желанием отыграться.

В самом начале матча планы англичан начали сбываться и им удалось забить быстрый мяч. На 7-й минуте Салах реализовал пенальти.

Однако в оставшееся время "Аталанта" смогла остановить "Ливерпуль" своими защитными редутами.

"Аталанта" — "Ливерпуль" — 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Салах, 7 (с пенальти)

"Аталанта": Муссо — Джимсити, Гин, Колашинатс — Дзаппакоста, Де Рон, Эдерсон (Пашалич, 75), Руджери — Копмейнерс, Миранчук (Лукман, 79) — Скамакка (Де Кетеларе, 75).

"Ливерпуль": Алиссон — Александр-Арнольд (Гомес, 72), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Деннс, 79) — Собослай (Эллиотт, 66), Джонс, Мак Аллистер — Салах (Нуньес, 66), Гакпо, Луис Диас (Жота, 66).

Предупреждения: Гин, Копмейнерс, Дзаппакоста — Диас.

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