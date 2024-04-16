Трубин покинет клуб холостяков — голкипер сделал предложение своей девушке

Анатолий Трубин и Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин готовится к свадьбе. Молодой спортсмен сделал предложение своей девушке Марине Галаган.

Возлюбленная футболиста показала романтическую фотографию предложения руки и сердца на своей странице в Instagram.

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Невеста голкипера Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

Что девушка ответила Трубину

Марина Галаган продемонстрировала снимок руки с обручальным кольцом на пальце на фоне скалистого берега и букета ярко-красных роз. "Я сказала "да". Особенный момент. Люблю тебя так сильно", — подписала Марина фотографию.

Предложение руки и сердца от Анатолия Трубина. Фото: instagram.com/galaagannn/

Анатолий Трубин и Марина Галаган вместе с 2018 года. Футболист влюбился в девушку еще когда ему было всего 17 лет. Они вместе переехали в Португалию. Дом для молодой пары помогли подобрать партнер по сборной Украины Роман Яремчук с женой.

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