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Трубин покинет клуб холостяков — голкипер сделал предложение своей девушке

16 апреля 2024 14:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин покинет клуб холостяков — голкипер сделал предложение своей девушке
Анатолий Трубин и Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин готовится к свадьбе. Молодой спортсмен сделал предложение своей девушке Марине Галаган. 

Возлюбленная футболиста показала романтическую фотографию предложения руки и сердца на своей странице в Instagram

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Анатолий Трубин в ближайшее время перестанет быть холостяком. Вратарь сборной Украины на берегу океана сделал предложение Марине Галаган, с которой живет вместе уже долго время. 

Марина Галаган
Невеста голкипера Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

Что девушка ответила Трубину 

Марина Галаган продемонстрировала снимок руки с обручальным кольцом на пальце на фоне скалистого берега и букета ярко-красных роз. "Я сказала "да". Особенный момент. Люблю тебя так сильно", — подписала Марина фотографию. 

Марина Галаган
Предложение руки и сердца от Анатолия Трубина. Фото: instagram.com/galaagannn/

Анатолий Трубин и Марина Галаган вместе с 2018 года. Футболист влюбился в девушку еще когда ему было всего 17 лет. Они вместе переехали в Португалию. Дом для молодой пары помогли подобрать партнер по сборной Украины Роман Яремчук с женой. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.

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