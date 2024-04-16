Трубін залишить клуб холостяків — голкіпер зробив пропозицію своїй дівчині

Анатолій Трубін та Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін готується до весілля. Молодий спортсмен зробив пропозицію своїй дівчині Марині Галаган.

Кохана дівчина футболіста показала романтичну фотографію пропозиції руки та серця на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Анатолій Трубін найближчим часом перестане бути неодруженим. Воротар збірної України на березі океану зробив пропозицію Марині Галаган, з якою живе разом уже довго.

Наречена голкіпера Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn/

Що дівчина відповіла Трубіну

Марина Галаган продемонструвала знімок руки з обручкою на пальці на тлі скелястого берега та букету яскраво-червоних троянд. "Я сказала "так". Особливий момент. Кохаю тебе так сильно", — підписала Марина фотографію.

Пропозиція руки та серця від Анатолія Трубіна. Фото: instagram.com/galaagannn/

Анатолій Трубін та Марина Галаган разом із 2018 року. Футболіст закохався у дівчину ще коли йому було лише 17 років. Вони разом переїхали до Португалії. Будинок для молодої пари допомогли підібрати партнер зі збірної України Роман Яремчук із дружиною.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.

Суркіс ухвалив рішення щодо трансферу Волошина з "Динамо".

Юрген Клопп отримає пропозицію про роботу, від якої не зможе відмовитись.

"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.

Не тільки Трубін — "Бенфіка" придбає ще одного українського гравця.