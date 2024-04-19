Трубін програв серію пенальті Марселю, Рома вибила Мілан та інші результати ЛЄ

Анатолій Трубін програв свою серію пенальті. Фото: Reuters/Manon Cruz

У Лізі Європи пройшли чвертьфінальні матчі-відповідь. В одному з них Україна була представлена голкіпером "Бенфіки" Анатолієм Трубіним.

Українцеві не вдалося повторити подвиг свого колеги зі збірної Андрія Луніна та виграти серію пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Марсель" — "Бенфіка"

У найцікавішому для українців матчі "Марсель" приймав "Бенфіку", якій у Португалії програв — 1:2.

У домашньому матчі французам вдалося забити єдиний м'яч у основний час. Постарався Мамбанья.

У додатковий час команди не забивали та перейшли до серії післяматчевих пенальті.

У лотереї "Марсель" впевнено обіграв суперника з рахунком 4:2. Тому єврокубки цього сезону завершилися для "Бенфіки" та Трубіна.

"Марсель" — "Бенфіка" — 1:0 (за пенальті — 4:2) (перший матч — 1:2)

Гол: Мумбанья, 80.

"Марсель": Лопес — Мбемба-Мангу, Балерді, Жіго (Дау, 100), Согло (Мумбанья, 59) — Ндіае (Корреа, 75), Кондогбія, Аріт, Унахі (Енріке де Ліма, 59), Верету — Обамея.

"Бенфіка": Трубін — Ба, Сілва (Мендонса Кабрал, 102), Отаменді, Еурснес — Флорентіно, Невеш — Сілва (Мендонса Кабрал, 102) — Ді Марія, Тенгстедт (Кекчю, 61), Нерес (Маріу, 61)

Попередження : Мбемба-Мангулу, Аріт, Жіго — Сілва, Марія, Кекчю, Флорентіно.

"Вест Гем" — "Байєр"

Після гостьової поразки від команди Хабі Алонсо "Вест ему" потрібно було вигравати мінімум із рахунком 2:0. Проте "молотобійцям" не вдалося цього зробити.

Англійці першими відкрили рахунок на 13 хвилині зусиллями Антоніо, але збільшити його не змогли. Потім на 89-й хвилині Фрімпонг зрівняв цифри на табло.

"Вест Гем" — "Байєр" — 1:1 (перший матч — 0:2)

Голи: Антоніо, 13 — Фрімпонг, 89.

"Вест Гем": Фабіанскі — Кафу, Цуфал (Джонсон, 84), Зума, Агерд (Огбонна, 45), Крессуелл — Альварес (Корнет, 84), Соучек — Боуен, Антоніо, Кудус.

"Байєр": Коварж — Станісич, Коссуну (Та, 29), Та, Інкап'є — Джака, Паласіос — Телла (Боніфас, 46), Вірц (Андріх, 87), Гримальдо Гарсія (Адлі, 68) — Шик (Фрімпонг, 46) ).

Попередження : Антоніо, Боуен, Цуфал, Зума, Соучек — Коссуну, Та, Паласіос, Коварж, Адлі.

"Рома" — "Мілан"

Після перемоги у гостьовому матчі (1:0) "Ромі" потрібно було не програти. Проте римляни перевиконали план та виграли цей матч.

Римляни впоралися із завданням на початку першого тайму. Спочатку Манчіні відкрив рахунок, а за 10 хвилин Дібала його подвоїв. "Мілану" вдалося відповісти лише наприкінці матчу голом Габбії.

"Рома" — "Мілан" — 2:1 (перший матч — 1:0)

Голи: Манчіні, 12, Дібала, 22 - Габія,

"Рома": Свілар —Челік, Смолінг, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні (Анхеліньо, 82), Паредес, Бове (Сансеш, 81) — Дібала (Льоренте, 43), Лукаку (Абрагам, 28), Ель Шаараві.

"Мілан": Меньян — Калабрія (Рейндерс, 46), Габбія, Томорі, Ернандес — Муса (Флоренці, 69), Беннассер (Йович, 40) — Пулішич (Окафор, 69), Лофтус-Чік (Чуквезе, 46), Леау — Жиру.

Попередження : Габбія, Адлі, Калабрія (поза полем), Томорі, Ернандес.

На 31-й хвилині було вилучено Зекі Челік (Рома) (грубе порушення).

"Аталанта" — "Ліверпуль"

Після принизливої домашньої поразки з рахунком 0:3 "Ліверпуль" приїхав до Італії з бажанням відігратися.

На початку матчу плани англійців почали збуватися і їм вдалося забити швидкий м'яч. На 7-й хвилині Салах реалізував пенальті.

Однак у час, що залишився, "Аталанта" змогла зупинити "Ліверпуль" своїми захисними редутами.

"Аталанта" — "Ліверпуль" — 0:1 (перший матч — 3:0)

Гол: Салах, 7 (з пенальті)

"Аталанта": Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинатс — Дзаппакоста, Де Рон, Едерсон (Пашаліч, 75), Руджері — Копмейнерс, Міранчук (Лукман, 79) — Скамакка (Де Кетеларе, 75).

"Ліверпуль": Аліссон — Александр-Арнольд (Гомес, 72), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Деннс, 79) — Собослай (Еліотт, 66), Джонс, Мак Аллістер — Салах (Нуньєс, 66), Гакпо, Луїс Діас (Жота, 66).

Попередження : Гін, Копмейнерс, Дзаппакоста — Діас.

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