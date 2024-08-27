Харлан із Притулою особисто передали шаблю представникам Металіста 1925 року

Ольга Харлан на зустрічі із представниками "Металіста 1925". Фото: пресслужба клубу

Українська спортсменка Ольга Харлан відвідала тренувальну базу футбольного клубу "Металіст 1925". Олімпійська чемпіонка передала харків'янам шаблю з Ігор у Парижі.

Харлан досі не може повірити, що за її спортивний снаряд заплатили величезні гроші, повідомляє офіційний сайт "Металіста 1925".

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Відомий волонтер Сергій Притула та дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відвідали тренувальну базу "Металіста 2925". Цей харківський клуб переміг на аукціоні у боротьбі за шаблю фехтувальниці, якою вона завдала переможного уколу у боротьбі за "золото" командного турніру на Олімпіаді-2024.

Ольга Харлан та Сергій Притула отримали іменні футболку клубу. Фото: "Металіст 1925"

Враження Харлан від зустрічі з футболістами

Благодійний аукціон допоміг організувати волонтер Сергій Притула. Шаблю Ольги Харлан продали за 10 млн гривень. Фінальну ставку зробив харківський футбольний клуб "Металіст 1925", який виступає у Першій лізі України.

"Я дуже здивувалася, коли побачила цифри — була шокована. А наприкінці, коли я побачила вже 10 мільйонів, я заплакала, бо зрозуміла, що це такий ланцюжок: моя робота на доріжці, олімпійське "золото", аукціон і потім допомога нашим бійцям", — пояснила Харлан.

Ольга Харлан вручає покупцю трофей. Фото: "Металіст 1925"

Олімпійська чемпіонка захотіла сама передати шаблю футбольному клубу. На зустрічі зі спортсменкою зібралися випускники "Металіста 1925", правління та працівники клубу. Усі кошти, що були виручені від продажу шаблі Ольги Харлан, підуть на придбання автоматизованих турелів "ШаБля".

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