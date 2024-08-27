Харлан с Притулой лично передали саблю представителям Металлиста 1925

Харлан лично вручила свою саблю ФК Металлист 1925
Украинская спортсменка Ольга Харлан посетила тренировочную базу футбольного клуба "Металлист 1925". Олимпийская чемпионка передала харьковчанам саблю с Игр в Париже.
Харлан до сих пор не может поверить, что за ее спортивный снаряд заплатили огромные деньги, сообщает официальный сайт "Металлиста 1925".
Известный волонтер Сергей Притула и двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан посетили тренировочную базу "Металлиста 2925". Этот харьковский клуб победил на аукционе в борьбе за саблю фехтовальщицы, которой она нанесла победный укол в борьбе за "золото" командного турнира на Олимпиаде-2024.
Впечатление Харлан от встречи с футболистами
Благотворительный аукцион помог организовать волонтер Сергей Притула. Саблю Ольги Харлан продали за 10 млн гривен. Финальную ставку сделал харьковский футбольный клуб "Металлист 1925", который выступает в Первой лиге Украины.
"Я очень сильно удивилась, когда увидела цифры — была шокирована. А в конце, когда я увидела уже 10 миллионов, я заплакала, потому что поняла, что это такая цепочка: моя работа на дорожке, олимпийское "золото", аукцион и потом помощь нашим бойцам", — объяснила Харлан.
Олимпийская чемпионка захотела сама передать саблю футбольному клубу. На встрече со спортсменкой собрались выпускники "Металлиста 1925", правление и работники клуба. Все средства, которые были выручены от продажи сабли Ольги Харлан, пойдут на приобретение автоматизированных турелей "ШаБля".
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