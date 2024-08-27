Харлан с Притулой лично передали саблю представителям Металлиста 1925

Ольга Харлан на встрече с представителями "Металлиста 1925". Фото: пресс-служба клуба

Украинская спортсменка Ольга Харлан посетила тренировочную базу футбольного клуба "Металлист 1925". Олимпийская чемпионка передала харьковчанам саблю с Игр в Париже.

Харлан до сих пор не может поверить, что за ее спортивный снаряд заплатили огромные деньги, сообщает официальный сайт "Металлиста 1925".

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Известный волонтер Сергей Притула и двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан посетили тренировочную базу "Металлиста 2925". Этот харьковский клуб победил на аукционе в борьбе за саблю фехтовальщицы, которой она нанесла победный укол в борьбе за "золото" командного турнира на Олимпиаде-2024.

Ольга Харлан и Сергей Притула получили именные футболку клуба. Фото: "Металлист 1925"

Впечатление Харлан от встречи с футболистами

Благотворительный аукцион помог организовать волонтер Сергей Притула. Саблю Ольги Харлан продали за 10 млн гривен. Финальную ставку сделал харьковский футбольный клуб "Металлист 1925", который выступает в Первой лиге Украины.

"Я очень сильно удивилась, когда увидела цифры — была шокирована. А в конце, когда я увидела уже 10 миллионов, я заплакала, потому что поняла, что это такая цепочка: моя работа на дорожке, олимпийское "золото", аукцион и потом помощь нашим бойцам", — объяснила Харлан.

Ольга Харлан вручает покупателю трофей. Фото: "Металлист 1925"

Олимпийская чемпионка захотела сама передать саблю футбольному клубу. На встрече со спортсменкой собрались выпускники "Металлиста 1925", правление и работники клуба. Все средства, которые были выручены от продажи сабли Ольги Харлан, пойдут на приобретение автоматизированных турелей "ШаБля".

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