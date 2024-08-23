Ольга Харлан отримала нагороду від СБУ: нові досягнення легендарної шаблістки

Василь Малюк та Ольга Харлан. Фото: СБУ

Олімпійська чемпіонка Пекіна та Парижу Ольга Харлан продовжує отримувати нагороди. Спершу вона отримала нагороду "легенда України" від Президента України Володимира Зеленського.

Харлан відвідала Службу безпеки України, повідомила пресслужба СБУ.

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Що Харлан робила в СБУ

Харлан зустрілась з головою СБУ Василем Малюком, який нагородив шаблістку.

Малюк зустрівся з Харлан не лише тому, що вона олімпійська чемпіонка. Ольга також є співробітницею Національної академії СБУ.

Під час зустрічі Малюк побажав Харлан нових перемог та вручив пам’ятний знак СБУ "Хрест пошани".

"У кожного українця сьогодні свій фронт: воїни, волонтери, медики, підприємці, спортсмени — усі ми робимо максимум, аби вигнати ворога з рідної землі. І вкрай важливо, аби весь світ бачив незламну силу українського духу. Тож дякуємо, що Ваш чемпіонський голос звучить на весь світ. Ви — гордість України", — сказав Малюк.

Харлан подякувала за підтримку і заявила, що пишається чоловіками та жінкам, які захищають країну. Ольга зазначила, що саме на полі бою здобувається основна перемога, а не в спорті.

Зазначимо, що наразі Харлан є рекордсменкою за кількістю медалей на Олімпійських іграх — 6 нагород (дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі).

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