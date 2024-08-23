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Харлан отримала нагороду СБУ від Малюка

23 серпня 2024 20:39
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ольга Харлан отримала нагороду від СБУ: нові досягнення легендарної шаблістки
Василь Малюк та Ольга Харлан. Фото: СБУ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Олімпійська чемпіонка Пекіна та Парижу Ольга Харлан продовжує отримувати нагороди. Спершу вона отримала нагороду "легенда України" від Президента України Володимира Зеленського.

Харлан відвідала Службу безпеки  України, повідомила пресслужба СБУ.

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Василь Малюк та Ольга Харлан. Фото: СБУ

Що Харлан робила в СБУ

Харлан зустрілась з головою СБУ Василем Малюком, який нагородив шаблістку.

Малюк зустрівся з Харлан не лише тому, що вона олімпійська чемпіонка. Ольга також є співробітницею Національної академії СБУ.

Під час зустрічі Малюк побажав Харлан нових перемог та вручив пам’ятний знак СБУ "Хрест пошани".

"У кожного українця сьогодні свій фронт: воїни, волонтери, медики, підприємці, спортсмени — усі ми робимо максимум, аби вигнати ворога з рідної землі. І вкрай важливо, аби весь світ бачив незламну силу українського духу. Тож дякуємо, що Ваш чемпіонський голос звучить на весь світ. Ви — гордість України", — сказав Малюк.

Харлан подякувала за підтримку і заявила, що пишається чоловіками та жінкам, які захищають країну. Ольга зазначила, що саме на полі бою здобувається основна перемога, а не в спорті.

Зазначимо, що наразі Харлан є рекордсменкою за кількістю медалей на Олімпійських іграх — 6 нагород (дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі).

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СБУ Василь Малюк Ольга Харлан Фехтування

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20:39 Харлан отримала нагороду СБУ від Малюка

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