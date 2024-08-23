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Харлан получила награду СБУ от Малюка

23 августа 2024 20:39
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ольга Харлан получила награду от СБУ: новые достижения легендарной саблистки
Василий Малюк и Ольга Харлан. Фото: СБУ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Олимпийская чемпионка Пекина и Парижа Ольга Харлан продолжает получать награды. Сначала она получила награду "легенды Украины" от Президента Украины Владимира Зеленского.

Харлан посетила Службу безопасности Украины, сообщила пресс-служба СБУ.

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Василий Малюк и Ольга Харлан. Фото: СБУ

Что Харлан делала в СБУ

Харлан встретилась с главой СБУ Василием Малюком, наградившим саблистку.

Малюк встретился с Харланом не только потому, что она олимпийская чемпионка. Ольга также сотрудница Национальной академии СБУ.

Во время встречи Малюк пожелал Харлан новых побед и вручил памятный знак СБУ "Крест почета".

"У каждого украинца сегодня свой фронт: воины, волонтеры, медики, предприниматели, спортсмены — все мы делаем максимум, чтобы выгнать врага с родной земли. И крайне важно, чтобы весь мир видел несгибаемую силу украинского духа. Спасибо, что Ваш чемпионский голос звучит на весь мир. Вы — гордость Украины", — сказал Малюк.

Харлан поблагодарила за поддержку и заявила, что гордится мужчинами и женщинами, защищающими страну. Ольга отметила, что именно на поле боя одерживается основная победа, а не в спорте.

Отметим, что Харлан является рекордсменкой по количеству медалей на Олимпийских играх — шесть наград (две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали).

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СБУ Василий Малюк Ольга Харлан Фехтование

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