Харлан розповіла, чи бойкотуватиме Олімпіаду-2024

Ольга Харлан на урочистій церемонії. Фото: УНІАН

Відома українська спортсменка Ольга Харлан поділилася планами найближчим часом. Фехтувальниця з Миколаєва поділилася думкою про Олімпіаду в Парижі.

Харлан розповіла, чому не можна бойкотувати Олімпійські ігри в інтерв'ю телеканалу "Дім".

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Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан підтвердила бажання продовжити виступи на професійному рівні. Вона хоче взяти участь в Іграх у Парижі, які відбудуться у 2024 році.

Ольга Харлана на сцені. Фото: УНІАН

"Я ще спортсменка, я ще тренуюсь і виступаю. Попереду, я сподіваюся, Олімпіада. Робитиму все, щоб туди потрапити. Ми тренуємося з новим старшим тренером в Італії, де зараз безпечно. Робота кипить, готуємось до Олімпійських ігор.

Потрібно, щоб наш прапор піднімався, щоб наш гімн лунав, щоб українські спортсмени були й розповідали про Україну", — розповіла Ольга Харлан.

Трибуна для виступів

Учасниця трьох Олімпіад вважає, що міжнародні турніри є трибуною українських спортсменів. Виступаючи на таких змаганнях, можна підтримувати зв'язок зі світом та доносити власну думку до представників інших країн.

"Як не крути, а спортсмени — це також зв'язок із зовнішнім світом. Я за останній рік дала стільки інтерв'ю закордонним ЗМІ, що напевно за все життя стільки не давала", — пояснила Ольга Харлан.

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