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Харлан рассказала, будет ли бойкотировать Олимпиаду-2024

24 апреля 2023 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харлан рассказала, будет ли бойкотировать Олимпиаду-2024
Ольга Харлан на торжественной церемонии. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская спортсменка Ольга Харлан поделилась планами на ближайшее время. Фехтовальщица из Николаева поделилась мнением об Олимпиаде в Париже. 

Харлан рассказала, почему нельзя бойкотировать Олимпийские игры в интервью телеканалу "Дом". 

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан подтвердила желание продолжить выступления на профессиональном уровне. Она хочет принять участие в Играх в Париже, которые пройдут в 2024 году. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан на сцене. Фото: УНИАН

"Я еще спортсменка, я еще тренируюсь и выступаю. Впереди, я надеюсь, Олимпиада. Буду делать все, чтобы туда попасть. Мы тренируемся с новым старшим тренером в Италии, где сейчас безопасно. Работа кипит, готовимся к Олимпийским играм.

Нужно, чтобы наше знамя поднималось, чтобы наш гимн раздавался, чтобы украинские спортсмены были и рассказывали об Украине", — рассказала Ольга Харлан. 

Трибуна для выступлений

Участница трех Олимпиад считает, что международные турниры являются трибуной для украинских спортсменов. Выступая на таких соревнованиях, можно поддерживать связь с миром и доносить собственную точку зрения до представителей других стран. 

"Как ни крути, а спортсмены — это также связь с внешним миром. Я за последний год дала столько интервью зарубежным СМИ, что наверное за всю жизнь столько не давала", — объяснила Ольга Харлан.

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