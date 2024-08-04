Ольга Харлан про перемогу на Олімпіаді та плани на майбутнє

Ольга Харлан (по центру) плаче під час нагородження. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі жіноча збірна України з фехтування на шаблях виграла золоту медаль. Знову лідером у секторі була Ольга Харлан, яка завдала переможний удар.

Харлан розповіла про свої плани після п’ятої в кар’єрі Олімпіади. Слова шаблістки навела "Трибуна".

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Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан потрібна перерва

За словами Харлан, після Олімпійських ігор у неї заплановані канікули, які вона хоче провести в Україні, де останній раз була ще у квітні.

Ольга зазначила, що повернеться в Україну до батьків з золотою та бронзовою медалями.

"Ця Олімпіада для мене щойно завершилася, мені потрібно трохи подихати. Я знаю, що у мене будуть канікули. Перш за все я повернуся додому. Ми всі повернемося в Україну, ми цього чекали. Востаннє ми були в Україні у квітні, я бачилася зі своїми батьками. І ми дочекалися цього часу, щоб повернутися в Україну. Ми повертаємось із золотою медаллю. І з бронзовою", — сказала Харлан.

Додамо, що завдяки перемозі у командній шаблі Харлан стала рекордсменкою України за кількістю олімпійських медалей. Наразі у Ольги шість нагород — дві золоті, одна срібна та три бронзові. Попередньою рекордсменкою була представниця плавання Яна Клочкова — 5 медалей — чотири золоті та одна срібна.

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