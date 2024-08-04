Ольга Харлан о победе на Олимпиаде и планах на будущее

Ольга Харлан (по центру) плачет во время награждения. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже женская сборная Украины по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль. Вновь лидером в секторе была Ольга Харлан, нанесшая победный удар.

Харлан рассказала о своих планах после пятой в карьере Олимпиады. Слова саблистки привела "Трибуна".

Читайте также:

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Харлан нужен перерыв

По словам Харлан, после Олимпийских игр у нее запланированы каникулы, которые она хочет провести в Украине, где последний раз была еще в апреле.

Ольга отметила, что вернется в Украину к родителям с золотой и бронзовой медалями.

"Эта Олимпиада для меня только что завершилась, мне нужно немного подышать. Я знаю, что у меня будут каникулы. Прежде всего я вернусь домой. Мы все вернемся в Украину, мы этого ждали. В последний раз мы были в Украине в апреле, я виделась со своими родителями. И мы дождались этого времени, чтобы вернуться в Украину", — сказала Харлан.

Добавим, что благодаря победе в командной сабле Харлан стала рекордсменкой Украины по количеству олимпийских медалей. У Ольги шесть наград — две золотые, одна серебряная и три бронзовые. Предыдущей рекордсменкой была представительница плавания Яна Клочкова — 5 медалей — четыре золотых и одна серебряная.

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

На Олимпиаде-2024 состоялась масштабная драка с участием легенд футбола — видео.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.