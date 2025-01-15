Харлан та Верняєв показали, чим займались на кухні МастерШеф

Харлан та інші зірки спорту раптово з'явились на "МастерШеф"
Відоме українське телевізійне шоу, схоже, буде мати "спортивний спецвипуск". Принаймні, так виглядає з натяків українських зірок спорту.
Фехтувальниця Ольга Харлан, гімнаст Олег Верняєв, борець Жан Беленюк, синхроністки Алексіїви та інші українські зірки стали учасниками шоу "МастерШеф", повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на Instagram спортсменів.
У соцмережах вже опубліковані деякі кадри з нового випуску шоу. Хоча деталей про нього наразі дуже мало.
Спортсмени на "МастерШеф"
Відомо, що українські спортсмени взяли активну участь у зйомках шоу. Зокрема, схоже, що навіть спробували себе у ролі суддів.
Крім того, вони зібралися разом зі знімальною групою проєкту, щоб привітати із днем народження головного суддю шоу Ектора Хіменеса-Браво.
Дата виходу "спортивного випуску" поки що невідома. Його деталі, схоже, будуть оприлюднені пізніше.
Нагадаємо, голкіпером збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолієм Трубіним цікавляться відразу два клуби.
В УАФ обрали кандидатів, які керуватимуть кількома збірними України.
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розлучився з дружиною.
Інсайдер Ігор Бурбас відповів на слова президента "Динамо" Ігоря Суркіса.
Читайте Новини.LIVE!