Харлан та Верняєв показали, чим займались на кухні МастерШеф

Ольга Харлан та інші українські спортсмени на "МастерШеф". Фото: скриншот instagram.com/olgakharlan

Відоме українське телевізійне шоу, схоже, буде мати "спортивний спецвипуск". Принаймні, так виглядає з натяків українських зірок спорту.

Фехтувальниця Ольга Харлан, гімнаст Олег Верняєв, борець Жан Беленюк, синхроністки Алексіїви та інші українські зірки стали учасниками шоу "МастерШеф", повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на Instagram спортсменів.

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У соцмережах вже опубліковані деякі кадри з нового випуску шоу. Хоча деталей про нього наразі дуже мало.

Ольга Харлан на "МастерШеф". Фото: скриншот instagram.com/olgakharlan

Спортсмени на "МастерШеф"

Відомо, що українські спортсмени взяли активну участь у зйомках шоу. Зокрема, схоже, що навіть спробували себе у ролі суддів.

Крім того, вони зібралися разом зі знімальною групою проєкту, щоб привітати із днем народження головного суддю шоу Ектора Хіменеса-Браво.

Українські спортсмени на "МастерШеф". Фото: скриншот instagram.com/verniaiev13

Дата виходу "спортивного випуску" поки що невідома. Його деталі, схоже, будуть оприлюднені пізніше.

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