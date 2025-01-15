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Харлан та інші зірки спорту раптово з'явились на "МастерШеф"

15 січня 2025 13:02
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Харлан та Верняєв показали, чим займались на кухні МастерШеф
Ольга Харлан та інші українські спортсмени на "МастерШеф". Фото: скриншот instagram.com/olgakharlan
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Відоме українське телевізійне шоу, схоже, буде мати "спортивний спецвипуск". Принаймні, так виглядає з натяків українських зірок спорту.

Фехтувальниця Ольга Харлан, гімнаст Олег Верняєв, борець Жан Беленюк, синхроністки Алексіїви та інші українські зірки стали учасниками шоу "МастерШеф", повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на Instagram спортсменів.

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У соцмережах вже опубліковані деякі кадри з нового випуску шоу. Хоча деталей про нього наразі дуже мало.

Харлан на МастерШеф
Ольга Харлан на "МастерШеф". Фото: скриншот instagram.com/olgakharlan

Спортсмени на "МастерШеф"

Відомо, що українські спортсмени взяли активну участь у зйомках шоу. Зокрема, схоже, що навіть спробували себе у ролі суддів.

Крім того, вони зібралися разом зі знімальною групою проєкту, щоб привітати із днем народження головного суддю шоу Ектора Хіменеса-Браво. 

Спортсмени на МастерШеф
Українські спортсмени на "МастерШеф". Фото: скриншот instagram.com/verniaiev13

Дата виходу "спортивного випуску" поки що невідома. Його деталі, схоже, будуть оприлюднені пізніше.

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спорт Олег Верняєв Жан Беленюк Ольга Харлан спортсмени Мастер Шеф

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14:35 Заробляє 23 млн грн на рік — хто став найкращим блогером України

14:33 Прокуратура повернула киянам земельну ділянку на березі Дніпра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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