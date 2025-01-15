Харлан и Верняев показали, чем занимались на кухне МастерШеф

Ольга Харлан и другие украинские спортсмены на "МастерШеф". Фото: скриншот instagram.com/olgakharlan

Известное украинское телевизионное шоу, похоже, будет иметь "спортивный спецвыпуск". По крайней мере, так выглядит из намеков украинских звезд спорта.

Фехтовальщица Ольга Харлан, гимнаст Олег Верняев, борец Жан Беленюк, синхронистки Алексеевы и другие украинские звезды стали участниками шоу "МастерШеф", сообщает портал Новини.LIVE, ссылаясь на Instagram спортсменов.

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В соцсетях уже опубликованы некоторые кадры из нового выпуска шоу. Хотя деталей о нем пока очень мало.

Ольга Харлан на "МастерШеф". Фото: скриншот instagram.com/olgakharlan

Спортсмены на "МастерШеф"

Известно, что украинские спортсмены приняли активное участие в съемках шоу. В частности, похоже, что даже попробовали себя в роли судей.

Кроме того, они собрались вместе со съемочной группой проекта, чтобы поздравить с днем рождения главного судью шоу Эктора Хименеса-Браво.

Украинские спортсмены на "МастерШеф". Фото: скриншот instagram.com/verniaiev13

Дата выхода "спортивного выпуска" пока что неизвестна. Его детали, похоже, будут обнародованы позже.

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