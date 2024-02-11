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Харлан вперше за 4 роки перемогла на етапі Кубка світу

11 лютого 2024 12:20
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Агабекян Карен
редактор
Харлан вперше за 4 роки перемогла на етапі Кубка світу
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фото: НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лімі, Перу пройшов етап Кубка світу з фехтування. У жіночій шаблі перемогу здобула олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Цього сезону Кубка світу це вже друга нагорода українки, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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У Лімі, де відбувся другий етап сезону, виступило п’ять українок: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Єлизавета Мельничук.

Харлан на шляху до півфіналу перемогла угорку Ренату Катоні, італійку Клаудію Ротілі, француженку Сару Начі та Лізу Пустай з Угорщини.

В півфіналі Харлан з рахунком 15:12 виграла в Елізабет Тартаковскі із США.

У фіналі українку чекала угорка Катінка Шуган Баттай. Це протистояння виявилось напрочуд легким й Ольга перемогла — 15:6.

Для Харлан це друга медаль цього сезону, оскільки на першому етапі в Алжирі вона виграла срібну нагороду. При цьому це перше "золото" Ольги з 2019 року.

Всього на етапах Кубка світу у Харлан 14 золотих 8 срібних та 9 бронзових медалей.

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

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Ольга Харлан
Фехтування
збірна України з фехтування
шабля

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