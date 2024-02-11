Харлан вперше за 4 роки перемогла на етапі Кубка світу

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фото: НОК України

У Лімі, Перу пройшов етап Кубка світу з фехтування. У жіночій шаблі перемогу здобула олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Цього сезону Кубка світу це вже друга нагорода українки, повідомив портал "Суспільне Спорт".

Читайте також:

У Харлан 14-е золото на етапах Кубка світу

У Лімі, де відбувся другий етап сезону, виступило п’ять українок: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Єлизавета Мельничук.

Харлан на шляху до півфіналу перемогла угорку Ренату Катоні, італійку Клаудію Ротілі, француженку Сару Начі та Лізу Пустай з Угорщини.

В півфіналі Харлан з рахунком 15:12 виграла в Елізабет Тартаковскі із США.

У фіналі українку чекала угорка Катінка Шуган Баттай. Це протистояння виявилось напрочуд легким й Ольга перемогла — 15:6.

Для Харлан це друга медаль цього сезону, оскільки на першому етапі в Алжирі вона виграла срібну нагороду. При цьому це перше "золото" Ольги з 2019 року.

Всього на етапах Кубка світу у Харлан 14 золотих 8 срібних та 9 бронзових медалей.

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Збройні сили України показали як виглядає легендарна донецька "Донбас Арена" під час окупації.