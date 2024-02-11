Харлан впервые за 4 года победила на этапе Кубка мира
В Лиме, Перу прошел этап Кубка мира по фехтованию. В женской сабле победу одержала олимпийская чемпионка Ольга Харлан.
В этом сезоне Кубка мира это уже вторая награда украинки, сообщил портал "Суспільне Спорт".
У Харлан 14-е золото на этапах Кубка мира
В Лиме, где состоялся второй этап сезона, выступили пять украинок: Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая и Елизавета Мельничук.
Харлан на пути в полуфинал победила венгерку Рената Катони, итальянку Клаудию Ротили, француженку Сару Начи и Лизу Пустай из Венгрии.
В полуфинале Харлан со счетом 15:12 выиграла у Элизабет Тартаковски из США.
В финале украинку ждала венгерка Катинка Шуган Баттай. Это противостояние оказалось удивительно легким и в нем Ольга победила со счетом 15:6.
Для Харлан это вторая медаль этого сезона, поскольку на первом этапе в Алжире она выиграла серебряную награду. При этом это первое "золото" Ольги с 2019 года.
Всего на этапах Кубка мира у Харлан 14 золотых 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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