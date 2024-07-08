Харлан різко висловилася після ракетної атаки росіян в Україні

Ольга Харлан під час турніру. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Відома спортсменка Ольга Харлан прокоментувала ракетний удар російських військ на міста України. Фехтувальниця англійською мовою звернулася до світової спільноти.

Під час запису відео на своїй сторінці в Instagram Харлан плакала.

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Російські війська знову зазнали України масованої ракетної атаки. У понеділок, 8 липня, окупанти обстріляли Київ, Кривий Ріг, Дніпро та інші міста. Внаслідок цієї атаки загинуло понад 40 людей, 20 із них — у Києві.

Ольга Харлан під час запису відео. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Слова Харлан після ракетного обстрілу

Одна з російських ракет влучила в лікарню "Охматдит", де лікувалися тяжкохворі діти з усієї країни. Внаслідок цього удару є поранені, а також загиблі представники медичного персоналу.

Ольга Харлан та Андрій Шевченко прокоментували атаку росіян. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Українська спортсменка не змогла проігнорувати один із найстрашніших днів в історії країни. Фехтувальниця не змогла стримати сльози під час звернення до світової громадськості.

"Думайте люди, думайте. Я не знаю, як це закінчиться, але страху більше немає. Тільки лють. Люта лють. Інших слів немає", — заявила англійською мовою Харлан.

Нагадаємо, зірки збірної України теж поділилися емоціями після ракетного удару по Києву та інших містах. Деякі спортсмени нецензурно висловились на адресу агресора.

Президент УАФ Андрій Шевченко показав наслідки обстрілу Києва та продемонстрував, як мешканці столиці допомагають рятувальникам розбирати завали.

Також ракетну атаку росіян прокоментували Катерина Усик і володарка рекорду зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

Президент футбольного клубу "Інгулець" Володимир Поворознюк показав, як горять українські поля через ракетні обстріли російських окупантів.