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Харлан со слезами на глазах прокомментировала ракетный удар по Украине

8 июля 2024 16:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харлан резко высказалась после ракетной атаки россиян на Украины
Ольга Харлан во время турнира. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная спортсменка Ольга Харлан прокомментировала ракетный удар российских войск по городам Украины. Фехтовальщица на английском языке обратилась к мировому сообществу. 

Во время записи видео на своей странице в Instagram Харлан плакала. 

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Российские войска снова подвергли Украину массированной ракетной атаке. В понедельник, 8 июля, оккупанты обстреляли Киев, Кривой Рог, Днепр и другие города. В результате этой атаке погибло более 40 людей, 20 из них — в Киеве. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан во время записи видеоролика. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Слова Харлан после ракетного обстрела

Одна из российских ракет попала в больницу "Охматдет", где лечились тяжелобольные дети со всей страны. В результате этого удара есть раненые, а также погибшие представители медицинского персонала.

Ольга Харлан и Андрей Шевченко
Ольга Харлан и Андрей Шевченко прокомментировали атаку россиян. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Украинская спортсменка не смогла проигнорировать один из самых страшных дней в истории страны. Фехтовальщица не сумела сдержать слезы во время обращения к мировой общественности. 

"Думайте люди, думайте. Я не знаю, как это закончится, но страха больше нет. Только ярость. Свирепая ярость. Других слов нет", — заявила на английском языке Харлан. 

Напомним, звезды сборной Украины тоже поделились эмоциями после ракетного удара по Киеву и другим городам. Некоторые спортсмены нецензурно высказались в адрес агрессора. 

Президент УАФ Андрей Шевченко показал последствия обстрела Киева и продемонстрировал, как жители столицы помогают спасателям разбирать завалы. 

Также ракетную атаку россиян прокомментировали Екатерина Усик и обладательница рекорда по прыжкам в высоту Ярослава Магучих

Президент футбольного клуба "Ингулец" Владимир Поворознюк показал, как горят украинские поля из-за ракетных обстрелов российских оккупантов. 

Киев война спорт Ольга Харлан Фехтование ракетный удар

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