Харлан резко высказалась после ракетной атаки россиян на Украины

Харлан со слезами на глазах прокомментировала ракетный удар по Украине
Известная спортсменка Ольга Харлан прокомментировала ракетный удар российских войск по городам Украины. Фехтовальщица на английском языке обратилась к мировому сообществу.
Во время записи видео на своей странице в Instagram Харлан плакала.
Российские войска снова подвергли Украину массированной ракетной атаке. В понедельник, 8 июля, оккупанты обстреляли Киев, Кривой Рог, Днепр и другие города. В результате этой атаке погибло более 40 людей, 20 из них — в Киеве.
Слова Харлан после ракетного обстрела
Одна из российских ракет попала в больницу "Охматдет", где лечились тяжелобольные дети со всей страны. В результате этого удара есть раненые, а также погибшие представители медицинского персонала.
Украинская спортсменка не смогла проигнорировать один из самых страшных дней в истории страны. Фехтовальщица не сумела сдержать слезы во время обращения к мировой общественности.
"Думайте люди, думайте. Я не знаю, как это закончится, но страха больше нет. Только ярость. Свирепая ярость. Других слов нет", — заявила на английском языке Харлан.
Напомним, звезды сборной Украины тоже поделились эмоциями после ракетного удара по Киеву и другим городам. Некоторые спортсмены нецензурно высказались в адрес агрессора.
Президент УАФ Андрей Шевченко показал последствия обстрела Киева и продемонстрировал, как жители столицы помогают спасателям разбирать завалы.
Также ракетную атаку россиян прокомментировали Екатерина Усик и обладательница рекорда по прыжкам в высоту Ярослава Магучих.
Президент футбольного клуба "Ингулец" Владимир Поворознюк показал, как горят украинские поля из-за ракетных обстрелов российских оккупантов.
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