Харлан резко высказалась после ракетной атаки россиян на Украины

Ольга Харлан во время турнира. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Известная спортсменка Ольга Харлан прокомментировала ракетный удар российских войск по городам Украины. Фехтовальщица на английском языке обратилась к мировому сообществу.

Во время записи видео на своей странице в Instagram Харлан плакала.

Читайте также:

Российские войска снова подвергли Украину массированной ракетной атаке. В понедельник, 8 июля, оккупанты обстреляли Киев, Кривой Рог, Днепр и другие города. В результате этой атаке погибло более 40 людей, 20 из них — в Киеве.

Ольга Харлан во время записи видеоролика. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Слова Харлан после ракетного обстрела

Одна из российских ракет попала в больницу "Охматдет", где лечились тяжелобольные дети со всей страны. В результате этого удара есть раненые, а также погибшие представители медицинского персонала.

Ольга Харлан и Андрей Шевченко прокомментировали атаку россиян. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Украинская спортсменка не смогла проигнорировать один из самых страшных дней в истории страны. Фехтовальщица не сумела сдержать слезы во время обращения к мировой общественности.

"Думайте люди, думайте. Я не знаю, как это закончится, но страха больше нет. Только ярость. Свирепая ярость. Других слов нет", — заявила на английском языке Харлан.

Напомним, звезды сборной Украины тоже поделились эмоциями после ракетного удара по Киеву и другим городам. Некоторые спортсмены нецензурно высказались в адрес агрессора.

Президент УАФ Андрей Шевченко показал последствия обстрела Киева и продемонстрировал, как жители столицы помогают спасателям разбирать завалы.

Также ракетную атаку россиян прокомментировали Екатерина Усик и обладательница рекорда по прыжкам в высоту Ярослава Магучих.

Президент футбольного клуба "Ингулец" Владимир Поворознюк показал, как горят украинские поля из-за ракетных обстрелов российских оккупантов.