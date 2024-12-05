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Хацкевич пояснив, коли розпочалися проблеми в Динамо

5 грудня 2024 18:52
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Хацкевич оцінив нинішню гру Динамо
Олександр Хацкевич на матчі. Фото: Facebook FC Dynamo Kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Київське "Динамо" провалює виступи у Лізі Європи цього сезону. Один із колишніх тренерів оцінив нинішню ситуацію в команді. 

Олександр Хацкевич у інтерв'ю сайту "Український футбол" зазначив, що проблеми в "Динамо" розпочалися "не вчора". 

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Крім того, жоден з гравців киян наразі, за його словами, не демонструє стабільної гри. 

Александр Хацкевич
Олександр Хацкевич на пресконференції. Фото: fcdynamo.com

Що ще сказав Олександр Хацкевич

"Чому "Динамо" так складно в Лізі Європи, де команда ще не набирала очок? Згадаймо 2019 рік, коли команда не вийшла з групи з "Мальме", "Копенгагеном" і "Лугано". Потім була Ліга чемпіонів, де "Динамо" набрало чотири очки, а потім одне, і теж не вийшло з групи", — сказав він. 

Хацкевич підкреслив, що проблеми "Динамо" почалися "не вчора, а після 2019 року". 

"Падіння у єврокубках в плані набору очок дуже різке", — резюмував він. 

Олександр Хацкевич очолював "Динамо" у період з 2017 по 2019 рік. 

Нагадаємо, юнацька збірна України з футболу вже знає, з ким гратиме у відборі на чемпіонат Європи. 

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Олександр Хацкевич

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