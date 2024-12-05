Хацкевич оцінив нинішню гру Динамо

Олександр Хацкевич на матчі. Фото: Facebook FC Dynamo Kyiv

Київське "Динамо" провалює виступи у Лізі Європи цього сезону. Один із колишніх тренерів оцінив нинішню ситуацію в команді.

Олександр Хацкевич у інтерв'ю сайту "Український футбол" зазначив, що проблеми в "Динамо" розпочалися "не вчора".

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Крім того, жоден з гравців киян наразі, за його словами, не демонструє стабільної гри.

Олександр Хацкевич на пресконференції. Фото: fcdynamo.com

Що ще сказав Олександр Хацкевич

"Чому "Динамо" так складно в Лізі Європи, де команда ще не набирала очок? Згадаймо 2019 рік, коли команда не вийшла з групи з "Мальме", "Копенгагеном" і "Лугано". Потім була Ліга чемпіонів, де "Динамо" набрало чотири очки, а потім одне, і теж не вийшло з групи", — сказав він.

Хацкевич підкреслив, що проблеми "Динамо" почалися "не вчора, а після 2019 року".

"Падіння у єврокубках в плані набору очок дуже різке", — резюмував він.

Олександр Хацкевич очолював "Динамо" у період з 2017 по 2019 рік.

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